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Vatan Partisi 23 Haziran kararını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'da yeniden yapılacak seçime katılacaklarını açıkladı.

Vatan Partisi 23 Haziran kararını açıkladı

31 Mart seçimlerinde adayı İlker Yücel 17 bin 377 oy alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de katılacaklarını açıkladı.

Doğu Perinçek'in açıklaması şöyle:

“Vatan Partisi'nin katılmadığı bir seçim, umutsuzluk seçimi olur, çözümsüzlük seçimi olur. Türkiye'yi umutsuz ve çözümsüz bırakamayız. İstanbul seçmeniyle birlikte geleceğe bir kapı açmak, çözüm yolunu aydınlatmak için, seçime katılıyoruz. Üretim Devrimine İstanbul'dan başlamaya hazırız. İstanbul'u İstanbul halkıyla birlikte yönetmeye talibiz. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, gençlik önderi Mustafa İlker Yücel'dir. İlker Yücel, bilgi, zekâ, cesaret, dürüstlük ve birikimiyle Türkiye'nin geleceğini ve umudunu temsil ediyor.”


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Doğu Perinçek Vatan Partisi ilker yücel

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