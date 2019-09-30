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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Polat vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öğle saatlerinde hayatını kaybeden Soner Polat'ın cenazesi, 2 Ekim Çarşamba günü toprağa verilecek

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Soner Polat, tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında vefat etti.

Polat, bir süreden beri İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. 2 Ekim Çarşamba günü öğle namazına müteakip Levent Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polat'ın cenazesi toprağa verilecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Soner Polat'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımlandı.

Perinçek, mesajında, "Milletimizin Büyük Komutanı Amiral Soner Polat, bilinçlere demir attı. Büyük birikimi, strateji dehası, eşsiz karakteri, devrimci ahlakı ve vatanımıza sonsuz bağlılığıyla her zaman rotamızı çizecek, bağımsız, başı dik ve üreten Türkiye mücadelemize ışık tutacaktır. Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullandı.

- Balyoz davasında tutuklanmıştı

Soner Polat, 1958'de Van'da dünyaya geldi. Deniz Harp Okulu'ndan 1979'da mezun olduktan sonra çeşitli harp gemilerinde görev alan Polat, Turgutreis Firkateyni'nin komutanlığını yaptı.

Genelkurmay Karargahı'nda istihbarat görevlerinde çalışan Polat, Roma Deniz Ataşesi olarak İtalya'da bulundu. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın özel sekreterliği ve Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve NATO Savunma Koleji'nden (Roma) mezun olan Polat, 2005'de tuğamiralliğe terfi etti.

Bu rütbede 2005-2007 yıllarında Ankara'da Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı, 2007-2009 yıllarında Mersin’de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak görev yapan Polat, tümamiralliğe 2009'da terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'na atandı.

Bu görevini sürdürürken, 11 Şubat 2011'de Balyoz davası nedeniyle tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'nde yattı. 2013 Ağustos ayı Yüksek Askeri Şurası'nda emekli edilen Polat, emeklilik sonrasında 6 Eylül 2013'de Hasdal'dan Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Balyoz davasında özel yetkili 10, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan Polat, Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davasında hak ihlali yapıldığına yönelik oy birliğiyle aldığı kararı neticesinde 19 Haziran 2014'te tahliye edildi.

Şubat 2015'te Vatan Partisi'ne üye olan Polat, genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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