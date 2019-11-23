MERSİN (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı ile en başta FETÖ'nün darbesini ezerek, Türk ordusu ve milleti olarak zincirlerimizi kırdık." dedi.

Perinçek, partisinin il teşkilatınca Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın konferans salonunda düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, ekonomiyi geliştirecek ve üreticiyi baş tacı yapacak bir programı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin, bir taraftan tasarruf politikası geliştirirken diğer yandan da üretimi artırmak için yeni fabrikalar açması gerektiğini belirten Perinçek, bunun olmaması halinde ekonominin bozulabileceğini ifade etti.

Perinçek, Merkez Bankasının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Batıdan gelen baskılardan en önemlisi nedir? 'Merkez Bankası'nı özerkleştirin.' Devletin, hükümetin kontrolünde olmayan, devletin politikalarına hizmet etmeyen bir Merkez Bankası, Amerika'nın, büyük finans merkezlerinin kontrolünde olur." diye konuştu.

- "Dövizler Türk lirasına çevrilsin"