Vatan Partisi İzmir'den 'Diyarbakır anneleri'ne destek

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - VATAN Partisi İzmir İl Başkanlığı'nca terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır il binası önünde 14 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere destek amacıyla bir araya gelindi. Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı İncisel Aytar, direnişi ülke geneline yaymak ve diğer mağdur anneleri cesaretlendirmek için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve bulunması için HDP Diyarbakır il binası önünde 14 gündür oturma eylemi yapan annelere, Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'ndan destek geldi. Direnişi Türkiye geneline yaymak ve diğer mağdur anneleri cesaretlendirmek istediklerini belirten Vatan Partililer, Konak Meydanı'nda buluştu. Ellerinde 'Diyarbakırlı anaların yanındayız' ve 'Anaların isyanı HDP-PKK'yı yenecek' yazılı dövizler taşıyan partililer, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Bu sırada meydan geçen Mardinli kadınlar da gruba katılarak, sloganlara eşlik etti. Kadınlar, yaşadıkları bölgede birçok kaçırılma olayına tanıklık ettiklerini belirterek, terörün her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.