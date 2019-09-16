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Vatan Partisi İzmir'den 'Diyarbakır anneleri'ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

VATAN Partisi İzmir İl Başkanlığı'nca terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır il binası önünde 14 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere destek amacıyla bir araya gelindi. Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı İncisel Aytar, direnişi ülke geneline yaymak ve diğer mağdur anneleri cesaretlendirmek için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.  Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve bulunması için HDP Diyarbakır il binası önünde 14 gündür oturma eylemi yapan annelere, Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'ndan destek geldi.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - VATAN Partisi İzmir İl Başkanlığı'nca terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır il binası önünde 14 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere destek amacıyla bir araya gelindi. Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı İncisel Aytar, direnişi ülke geneline yaymak ve diğer mağdur anneleri cesaretlendirmek için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve bulunması için HDP Diyarbakır il binası önünde 14 gündür oturma eylemi yapan annelere, Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'ndan destek geldi. Direnişi Türkiye geneline yaymak ve diğer mağdur anneleri cesaretlendirmek istediklerini belirten Vatan Partililer, Konak Meydanı'nda buluştu. Ellerinde 'Diyarbakırlı anaların yanındayız' ve 'Anaların isyanı HDP-PKK'yı yenecek' yazılı dövizler taşıyan partililer, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Bu sırada meydan geçen Mardinli kadınlar da gruba katılarak, sloganlara eşlik etti. Kadınlar, yaşadıkları bölgede birçok kaçırılma olayına tanıklık ettiklerini belirterek, terörün her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Partililer adına basın açıklamasını okuyan, Vatan Partisi Öncü Kadın İzmir İl Başkanı İncisel Aytar, Diyarbakır'daki ailelere destek için imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Aytar, "Analar için bir imza kampanyası başlatıyoruz. İzmir'de de PKK tarafından evlatları kaçırılan analar olduğunu biliyoruz ve onlara sesleniyoruz. Siz de Diyarbakır'da nöbette olan diğerleri gibi cesur olun. İzmir'de de tüm gövdemizle yanınızdayız. Gelin, hep birlikte evlatlarımızı kurtaralım; PKK terör örgütüne Türk milletinin gücünü gösterelim" diye konuştu.

Annelerin isyanının, PKK'yı yeneceğini vurgulayan Aytar, şöyle devam etti:

"Yürekleri evlat hasretiyle yanan anneler, çocuklarının elinde kalem görmek istiyor; silah değil. Biz buradan, eylemin adresinin siyasi parti kapısı olmadığını söyleyenlere sesleniyoruz. Çocukları dağa kaçıranların adresinin HDP olduğunu herkes biliyor. Analar doğru adreste eylem yapıyor. PKK geçmişte esnafa zorla kepenk kapattırıyordu. 24 Temmuz 2015'ten bu yana Türk ordusu PKK'yı hendeklere gömdü, dağlarda bitirdi. Analar artık PKK'dan korkmuyor; HDP'nin kapısına dayanıyor, kepenk kapattırıyor. İşte bu, cesur Diyarbakır analarının zaferidir, Türk milletinin zaferidir. 'Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin mücadelesini destekliyorum. Türkiye'mizin birliği ve bütünlüğü için ben de ailelerin yanındayım' diyen herkesi imza vermeye çağırıyoruz."

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