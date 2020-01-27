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Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tatar: "Etkinlik yanlış anlaşıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin, Bursa’da kendileri adına yapılması planlanan ’Diyarbakır anaları Bursa’da’ etkinliğine tepki göstermesi sonrası program iptal edildi.Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019 tarihinde HDP il binası önüne gelerek eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 147 gündür devam ederken aileler Bursa’da 2 Şubat’ta kendileri adına yapılması planlanan ’Diyarbakır anaları Bursa’da’ etkinliğine dün tepki göstermişlerdi.

Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tatar: "Etkinlik yanlış anlaşıldı"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin, Bursa’da kendileri adına yapılması planlanan ’Diyarbakır anaları Bursa’da’ etkinliğine tepki göstermesi sonrası program iptal edildi.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019 tarihinde HDP il binası önüne gelerek eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 147 gündür devam ederken aileler Bursa’da 2 Şubat’ta kendileri adına yapılması planlanan ’Diyarbakır anaları Bursa’da’ etkinliğine dün tepki göstermişlerdi. Tepkiler üzerine Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mihriban Tatar, HDP Diyarbakır il binası önünde evlatları için oturma eyleminde olan aileleri ziyaret ederek etkinliğin yanlış anlaşıldığını söyledi.
Vatan Partisi’nin Bursa’da herhangi bir çadır eylemi olmayacağını belirten Tatar, "Diyarbakır annelerini biz Bursa’ya davet ettik. Burada bulunan ailelerden Şevket Bingöl arkadaşımız ile görüştük. Amacımız imza kampanyasından sonra bir panel yapmaktı ancak, Diyarbakır’da ailelerle görüşen Şevket Bingöl buraya eksik bilgi verdiği için o anneleri şuanda Bursa’ya götürmüyoruz" dedi.
Yapılan konuşma sonrası aileler etkinliğin iptal olduğunu açıklayan Tatar’ı alkışladı.
Tatar, konuşmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tatar:

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