Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı ve eski AKUT Derneği Başkanı Nasuh Mahruki yenilenen İstanbul seçimleri ile ilgili Vatan Partisi’nin 23 Haziran’da tekrar aday gösterip seçimlere katılması kararını, “Vatan Partisi’nin tarihinde kara bir leke olarak yer alacaktır” sözleriyle eleştirdi.

Mahruki’nin sözlerine yanıt Vatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel'den geldi.

'MAHRUKİ RÜZGARA TESLİM OLMUŞ'

Mahruki’nin sözlerini eleştiren Yücel, “Mahruki rüzgara teslim olmuş. Bize de ‘teslim olun’ çağrısı yapıyor. ‘Gelişmelerin arkasına odaklanmayın, muhakeme yapmayın, ilkelerinizi, programınızı satın’ diyor” ifadelerini kullandı.

CHP'YE SERT TEPKİ: PKK PARTİSİNE SIRTINI DAYAYARAK...

Vatan Partisi'nin İstanbul seçimleriyle ilgili tutumunun da altını çizen Yücel, "Türkiye'yi bu hale getiren iktidara da sırtını PKK partisine dayayarak başarı peşinde koşan CHP'ye de destek vermeyeceğiz. Şehitlerimize ve vatanımıza karşı sorumluluğumuz her şeyden önemlidir. Esas ayıp Türkiye'yi bu çıkmaza sokmak ve bu gerçeği perdelemektir." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel 31 Mart'taki seçimlerde 15 bin 428 oy almıştı.



