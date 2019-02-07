Vatan Partisi üyelerinden Macron'un kararına tepki

''Sayın Macron kendisini AİHM kararlarının üzerinde mi görüyor? Macron bu açıklamasıyla birlikte bu kararları tanımayacağını mı ilan ediyor? Macron'un ve dünyadaki hiçbir ülkenin cumhurbaşkanının mahkemelerin yetkilerini gasbetme özgürlüğü bulunmamaktadır. 1915 olaylarında soykırım yapıldığına dair bir yetkili mahkeme kararı yoktur. Sayın Macron kendisini mahkemenin yerine koyamaz. Bu yalanlarla Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi zaafa uğratılamaz, Türkiye diz çökmez, Türkiye, bağımsızlığını, birliğini savunmaktan vazgeçmez, Türkiye korkmaz.''

- ''Macron'u aldığı karardan vazgeçmeye çağırıyoruz''

Yücel, Türk milletinin ve Türkiye'nin başka ülkelerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, ''Türkiye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü savunması Fransa'nın lehinedir. Fransa'nın buradan bir zararı olmaz. Macron bu yalanları dillendirerek 24 Nisan gününü ulusal yas günü ilan etme kararıyla birlikte aslında kendi başına büyük bir çorap örmektedir. Bu kararı en son İsviçre aldı ama uygulayamadı. Bu tehditler Türkiye'ye sökmez. Sayın Macron'u, yaptığı açıklamadan ve aldığı karardan vazgeçmeye çağırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

