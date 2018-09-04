Vatan Partisi ve BBP İl Başkanlığına ateş edildiği iddiası

Ankara Valiliğinden, Vatan Partisi Genel Merkezi ve Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığına ateş edildiği yönünde çıkan haberlerin basit bir asayiş olayı olduğu ve siyasi yönü bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve medya kuruluşlarında, Vatan Partisi Genel Merkezi ve Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığına bugün saat 14.00 sıralarında ateş edildiği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan incelemelerde bazı hususların tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olay basit bir asayiş olayı olup, siyasi bir yönü bulunmamaktadır. Olayın faili 3 kişi kullanmış oldukları pompalı tüfekle yakalanmış olup, başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Olayın faili şahıslar alınan ilk ifadelerinde, Toros Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri sahibiyle aralarında bulunan anlaşmazlıktan dolayı şahsın iş yerine zarar vermek amacıyla eylemi yaptıklarını ifade etmişlerdir. Olayda herhangi yaralı veya maddi hasar bulunmamaktadır."

