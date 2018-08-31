Vatan Partisi'nden 'Danıştay saldırısı' davasında verilen karara tepki

Gökhan CEYLAN-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- VATAN Partisi Merkez Basın Bürosu Başkanı ve Merkez Karar Kurulu (MKK) Üyesi avukat Oktay Yıldırım, Danıştay saldırısı davasında verilen kararı eleştirerek, cezaların terörle mücadele değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında verildiğini söyledi. Yıldırım, "Şu anda siyasetin gündeminde olan af yarın çıkarıldığında, bu kişilerin tamamı o aftan en verimli şekilde yararlanabilecek hale gelmiştir" dedi.

Ankara'da, 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açılan davada, bugün karar verildi. Mahkeme heyeti, saldırının faili Alparslan Arslan'ı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu'nu ise 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı.

'KARAR, TEK KELİMEYLE SKANDAL'

Vatan Partisi Merkez Basın Bürosu Başkanı ve MKK Üyesi avukat Oktay Yıldırım, mahkeme tarafından verilen karara tepki gösterdi. Kararın tek kelimeyle skandal olduğun ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: