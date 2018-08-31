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Vatan Partisi'nden 'Danıştay saldırısı' davasında verilen karara tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Merkez Basın Bürosu Başkanı ve Merkez Karar Kurulu (MKK) Üyesi avukat Oktay Yıldırım, Danıştay saldırısı davasında verilen kararı eleştirerek, cezaların terörle mücadele değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında verildiğini söyledi.

Gökhan CEYLAN-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- VATAN Partisi Merkez Basın Bürosu Başkanı ve Merkez Karar Kurulu (MKK) Üyesi avukat Oktay Yıldırım, Danıştay saldırısı davasında verilen kararı eleştirerek, cezaların terörle mücadele değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında verildiğini söyledi. Yıldırım, "Şu anda siyasetin gündeminde olan af yarın çıkarıldığında, bu kişilerin tamamı o aftan en verimli şekilde yararlanabilecek hale gelmiştir" dedi.

Ankara'da, 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açılan davada, bugün karar verildi. Mahkeme heyeti, saldırının faili Alparslan Arslan'ı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu'nu ise 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı.

'KARAR, TEK KELİMEYLE SKANDAL'

Vatan Partisi Merkez Basın Bürosu Başkanı ve MKK Üyesi avukat Oktay Yıldırım, mahkeme tarafından verilen karara tepki gösterdi. Kararın tek kelimeyle skandal olduğun ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Çünkü bu cinayette birinci derecede ilgisi olduğu daha önce yargılamalarda somut kanıtlarla ortaya çıkmış olan kişiler ya beraat ettirildi ya çok hafif cezalarla geçiştirildi. Bugünkü yargılamada Osman Yıldırım'a tutuklama kararı bile verilmemiş. Ev hapsinde kalmasına hükmedilmiştir. Toplam aldığı cezalar, en önemlisi de budur, Türk Ceza Kanunu kapsamında verilmiştir. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl ne olursa olsun bu şekilde verilmiştir. Terörle mücadele kapsamında değildir. Bu şu demektir; şu anda siyasetin gündeminde olan af yarın gerçekleştiğinde ve o af çıkarıldığında bu kişilerin tamamı o aftan en verimli bir şekilde yararlanabilecek hale gelmiştir. Bu Türk yargısı adına bir skandaldır. Ama bu kararın en önemli sonucu şudur; FETÖ'nün cinayetlerinden biri olduğu kesin olarak kanıtlanmış olan Danıştay cinayetinden FETÖ aklanmış olmaktadır. FETÖ bu kararla bu cinayetten kurtarılmış olmaktadır."

Bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade eden Yıldırım, "Türk yargısına tetik çeken, Türk yargısına el uzatan ve Amerika ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne kasteden o FETÖ'nün hiçbir unsuru işlediği hiçbir suçtan kurtulamayacak. Bununla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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