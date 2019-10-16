Vatan Partisinden "HDP kapatılsın" başvurusu

HDP'nin, aynı zamanda "terör örgütünün bir yan kuruluşu, bir siyasi organizasyonu olarak Türkiye siyasi hayatında her türlü suçu işleyen bir örgüt" görünümünde olduğunu savunan Senem, "HDP'li milletvekilleri Barış Pınarı Harekatı için 'işgale, işgal deriz' diyorlar. 'Rojava devrimi' diye laflar ediliyor. Amerika'nın askeri pozisyonundaki PKK'nın yanında olduklarını açık beyan ediyorlar ve PKK'nın kazanacağını söylüyorlar." dedi.

"Böyle bir parti olabilir mi? Böyle bir partinin yasallığını sürdürmesi doğru olabilir mi? Bu partiye hazineden her yıl 92 milyon lira para ödenebilir mi? Hem bu milletin vergilerinden alınan paralarla beslenecek hem de bu devletin, bu milletin aleyhine terör faaliyetlerinin odağı haline gelecek. Böyle bir partinin yasal olarak parlamentoda bulunması asla doğru değildir, yasalara aykırıdır. 'Şu kadar oy aldılar' deniliyor. Ne kadar oy alırsa alsın kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur."

