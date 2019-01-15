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Vatan Partisi'nden Trump'ın açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

Vatan Partisi'nden Trump'ın açıklamalarına tepki

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı tehdit içerikli açıklamaya tepki gösterdi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde bir araya gelen grup adına açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, Trump'ın yaptığı paylaşımlarda, açıkça ve küstahça Türkiye'yi tehdit ettiğini ve talimat vermeye kalktığını söyledi.

Trump'ın tehditlerinin içi boş demagojiden ibaret olduğunu ifade eden Dikmen, "Kürtleri katleden Türkiye değil, bizzat ABD’nin kendisi ve piyonlarıdır. Türk milleti; Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle ve Sünnisiyle büyük mücadeleler ve büyük acılar sonunda millet olarak ortaya çıkmıştır. Bu milleti bölmek, tarihi tersine çevirmekle eş değer zorluktadır. Bu milleti Türk-Kürt düşmanlığıyla parçalamaya çalışmak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır." dedi.

Türk Ordusu'nun düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ve yakın zamanda Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyonun amacının, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü korumak ve Türk milletinin huzurunu tesis etmek olduğunu kaydeden Dikmen, Türk Ordusu'nun hiçbir harekatında bir halka ya da etnik unsura karşı kıyım psikolojisiyle hareket etmediğini vurguladı.

ABD'nin Suriye’den çekilişinin sebebinin yenilgi olduğunu ifade eden Dikmen, "Coğrafyamızın kaderini, Donald Trump'ın tweetleri ve ABD’nin kirli politikaları değil, Mehmetçik'imizin süngüsü ve Türk milletinin kararlı tavrı belirlemektedir." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'ye talimat veremeyeceğinin altını çizen Dikmen, halkın bu tehditlere karşı birlik olmasını istedi.

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ABD tepki Trump Vatan Partisi

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