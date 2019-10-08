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Vatan Partisinden Trump'ın açıklamalarına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 15:47 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Utku Reyhan: - "Türkiye'mizin Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumu dosta güven düşmana korku vermektedir"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Türkiye'mizin Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumu dosta güven düşmana korku vermektedir." dedi.

Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki göstermek ve Fırat'ın doğusuna olası operasyona destek amacıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Üzerinde Orta Doğu haritasının yer aldığı ve "Mahvolursun Trump, senden büyük Mehmetçik var. ABD bu haritaya gömüldü." yazılı pankart ile Türk bayrakları taşıyan gruptakiler adına basın açıklaması yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan, "Türkiye'mizin Fırat’ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumu dosta güven düşmana korku vermektedir." dedi.

Reyhan, Türkiye düşmanlarının afalladığını ve operasyondan vazgeçirmek için her yolu denediğini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından grup, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Titre Trump, Türk ordusu geliyor. Zafer savaşan Mehmetçik'in olacak." sloganları atarak, olaysız şekilde dağıldı.

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ABD Ankara Büyükelçiliği Trump Vatan Partisi Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan

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