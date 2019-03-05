Vatan Partisi’nin Ankara Adayına Göre Seçimler Ekonomi Yönünden Beka Sorunu

Türkiye’nin başkentinde, belediye başkanlığı yarışındaki iki kadın adaydan biri olan Vatan Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, “Cumhur İttifakı”nın beka sorunu yaklaşımını destekleyerek, “Ekonomik yönden de bu seçimler bir beka sorunudur” dedi. Vatan Partisi’nin adayı Oygür, VOA Türkçe’nin de aralarında bulunduğu bir grup basın mensubuyla bir araya geldiği toplantıda Ankara’ya ilişkin hedeflerini ve yerel seçimlere ilişkin görüşlerini anlattı. Vatan Partisi’nin Ankara’da, 24 Haziran Genel Seçimleri’nde aldığı oy oranı, sadece yüzde 0.22 civarında ancak başkent için kadın başkan adayı gösteren iki partiden biri oldu. Diğer kadın aday ise, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) mimar adayı Fatma Korur. Oygür, Vatan Partisi’nin görevlendirmelerde kadınları öne çıkartma anlayışında bir parti olduğunu kaydederek, maalesef büyükşehir belediyeleri için diğer partilerce kadın adaylara pek yer verilmediğini, kendisininse Ankara’dan aday gösterilmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Oygür’ün, iktidar cephesini oluşturan “Cumhur İttifakı” partileri AKP ve MHP’nin yerel seçimler sürecinde öne sürdüğü “Türkiye’nin beka sorunu var” yaklaşımına sahip çıktığı da görüldü. Ancak Oygür, Cumhur İttifakı’nın beka sorununu eksik tamamladığını da düşünüyor ve kamuoyu gündemindeki ekonomik tabloyu anımsatıyor. Oygür, “Beka sorunu” yaklaşımıyla ilgili soru üzerine, “Bu seçimler gerçekten beka sorunudur fakat Cumhur İttifakı’nın ifade ettiği biçimde değil. Yani doğrudur bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, gelecekte hiç arzulamadığımız vahim durumlara sürükleyecek emperyal güçlerin hizmetinde bazı yapılar ve partilerce bir araya gelinmesi bunlar ağır sorunlardır, bunlar bir gerçektir. Cumhur İttifakı’nın burada söylediği doğrudur ama bir büyük sorun da ekonomi. Ekonomik yönden de bu seçimler bir beka sorunudur. Cumhur İttifakı, bundan hiç bahsetmiyor. Beka sorunu olduğunu söylüyor, CHP’nin HDP’yle kol kola girişinde konuyu bırakıyor halbuki bu yarımdır. Türkiye ekonomisini mutlak suretle düzelmek zorunda. (Cumhur İttifakı) bunu herhalde yapamayacak ki bunu yapamayacağını biliyoruz, hiç buna değinmiyor” dedi.

YSK’nın ilan ettiği oy pusulası itibariyle 31 Mart’ta 12 siyasi parti yerel seçimlerde yarışacak olmasına rağmen seçimlerde aslında iki siyasi yapı ortaya çıktığını da kaydeden Oygür, bunlardan birisi ittifaklar cephesi iken diğer tarafta Vatan Partisi’nin tek başına bağımsız olarak durduğu görüşünü de savundu. Seçmenlere "Cesur olunuz, oyunuz üzerindeki ipotekleri kaldırınız” çağrısını paylaşan Oygür, “31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine mecburiyetler eşliğinde gidiyoruz. Birinci mecburiyet, ekonomik sıkıntılarımızı aşma mecburiyetidir. Türkiye’miz küresel dolar vurguncularının kıskacında, onların şantaj ve spekülasyonlarına direnmeye çalışıyor. Tüketim ve borçlanma ekonomisinin pençesinde her geçen gün kan kaybediyoruz. İkinci mecburiyet, ülke çıkarlarımızı ve huzurumuzu korumak için güvenliğimizi sağlama mecburiyetidir. Emperyalist devletler, içeriden ve dışarıdan Türkiye’mize diz çökertmenin yollarını arıyorlar. Üçüncü mecburiyet ise, tüm bu saldırı ve tehditlere karşı Türk milletini zinde tutma mecburiyetidir. Bir tarafta milletimizi tanzim kuyruklarına mecbur eden, üretim ekonomisini hayata geçirme, komşularla ve gerçek müttefiklerimizle dostluk kurma noktasında tereddüt eden, yalpalayan, tutarsız bir iktidar bloğu var. Diğer tarafta ise ülkeyi bölmek ve güçsüz düşürmek isteyen yani Türkiye’yi yeniden Amerikancılaştırmak isteyen muhalefet bloğu var. İkisi de çıkmaz. Ne CHP bloğu, ne de AK Parti bloğu Türkiye’yi refaha ve huzura eriştiremezler. Bu düzen partileri, Türkiye’nin bütün sorunlarının müsebbibidirler” diye konuştu.