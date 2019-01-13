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Vatan Partisi’nin Bursa belediye başkan adayları açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 18:34 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı.

Vatan Partisi’nin Bursa belediye başkan adayları açıklandı

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suna Soydaş oldu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa’ya gelerek partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Plaza 16’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut’un yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Vatan Partisi’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili adaylarından Suna Soydaş oldu. Aday tanıtımları, partililerin yoğun sloganları eşliğinde yapıldı. Vatan Partisi’nin Bursa ilçe adayları da şöyle:
Osmangazi Belediye Başkan Adayı Doğan Atasoy
Yıldırım Belediye Başkan Adayı Arzu Bitirgiç
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Mustafa Enver Yılmaz
Yenişehir Belediye Başkan Adayı Feridun Öztürk
Orhangazi Belediye Başkan Adayı Süleyman Yurddaşer
Orhaneli Belediye Başkanı Salih Altıparmak
Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Alkan
Kestel Belediye Başkan Adayı Gülten Seytin
Keles Belediye Başkan Adayı Nurettin Atış
Karacabey Belediye Başkan Adayı Rıfat Narhın
İznik Belediye Başkan Adayı Hamdi Tekdemir
İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Atlı
Harmancık Belediye Başkanı Gülşah Öztürk
Gürsu Belediye Başkan Adayı Osman Erinç
Gemlik Belediye Başkanı Canan Bölük
Büyükorhan Belediye Başkanı Aydın Keleşoğlu

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Vatan Partisi’nin Bursa belediye başkan adayları açıklandıVatan Partisi’nin Bursa belediye başkan adayları açıklandıVatan Partisi’nin Bursa belediye başkan adayları açıklandı

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