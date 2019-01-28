Vatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Rifat Mutlu

İZMİR, (DHA) - VATAN Partisi'nce İzmir'den büyükşehir belediye başkanı adayı olarak İl Başkanlığı görevini yürüten Rifat Mutlu aday gösterildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in adaylığını açıkladığı Mutlu, İzmirlilerin, 31 Mart'ta kendileri için en doğru seçenek olan Vatan Partisi'ni seçeceğine inandığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Rifat Mutlu olduğunu açıkladı. Vatan Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında adaylığı açıklanan Mutlu, tıp doktoru. Uzun süre İzmir'de İl Başkanlığı görevini de üstlenen Mutlu, çizdiği toplumsal içerikli karikatürlerle de dikkat çekiyor. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Rifat Mutlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 96 yıl önce İzmir İktisat Kongresi'ni topladığını hatırlatarak, "Orada çok önemli kararlar alındı. Böyle bir kentte Vatan Partisi adayı olduğum için gurur duyuyorum. Bizim ekonomimiz üretime dayanmak zorundadır. İzmir, ülkemizin önemli üretim merkezlerinden birisidir. İzmir; işçilerin, çiftçilerin, köylülerin ve ne yazık ki son yıllarda kat kat artan işsizlerin de kenti olmuştur" dedi.

İşsizlikle mücadele için birçok alternatif sunulabileceğini kaydeden Mutlu, şunları söyledi:

"Bu alternatiflerin büyük bir kısmını yerel yönetim üstlenebilir. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Köylerin mahalle olmasıyla beraber meraların kullanımı köylünün elinden alınmıştır. Bu sebeple çevre ilçelerimizde üretimden kopan insanlar kente göç etmek durumunda kalmaktadır. Kentte genç ve işsiz nüfus artmaktadır. Türkiye'de kadın istihdamının yüzde 46 ile en yüksek olduğu il olan İzmir'de kadınlarımıza partimizi anlatacağız ve onlardan güç alacağız. İZBAN istasyonlarının açılışında rantı paylaşamayan CHP ve AKP, 343 işçinin grevine karşı kol kola girmiştir. İzmir her zaman öncü bir kent olmuştur. Gerçeklerin kentidir. İzmir halkı 31 Mart'ta kendisi için en doğru seçenek olan Vatan Partisi'ni seçecektir."

Vatan Partisi'nin 30 ilçedeki belediye başkan adayları, 9 Şubat Cumartesi günü İzmir'de düzenlenecek tanıtım töreninde açıklanacak.

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