HABER

Vatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Rifat Mutlu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2019 23:56 | Son Güncelleme

VATAN Partisi'nce İzmir'den büyükşehir belediye başkanı adayı olarak İl Başkanlığı görevini yürüten Rifat Mutlu aday gösterildi.

Vatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Rifat Mutlu

İZMİR, (DHA) - VATAN Partisi'nce İzmir'den büyükşehir belediye başkanı adayı olarak İl Başkanlığı görevini yürüten Rifat Mutlu aday gösterildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in adaylığını açıkladığı Mutlu, İzmirlilerin, 31 Mart'ta kendileri için en doğru seçenek olan Vatan Partisi'ni seçeceğine inandığını söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Rifat Mutlu olduğunu açıkladı. Vatan Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında adaylığı açıklanan Mutlu, tıp doktoru. Uzun süre İzmir'de İl Başkanlığı görevini de üstlenen Mutlu, çizdiği toplumsal içerikli karikatürlerle de dikkat çekiyor. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Rifat Mutlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 96 yıl önce İzmir İktisat Kongresi'ni topladığını hatırlatarak, "Orada çok önemli kararlar alındı. Böyle bir kentte Vatan Partisi adayı olduğum için gurur duyuyorum. Bizim ekonomimiz üretime dayanmak zorundadır. İzmir, ülkemizin önemli üretim merkezlerinden birisidir. İzmir; işçilerin, çiftçilerin, köylülerin ve ne yazık ki son yıllarda kat kat artan işsizlerin de kenti olmuştur" dedi.
İşsizlikle mücadele için birçok alternatif sunulabileceğini kaydeden Mutlu, şunları söyledi:
"Bu alternatiflerin büyük bir kısmını yerel yönetim üstlenebilir. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Köylerin mahalle olmasıyla beraber meraların kullanımı köylünün elinden alınmıştır. Bu sebeple çevre ilçelerimizde üretimden kopan insanlar kente göç etmek durumunda kalmaktadır. Kentte genç ve işsiz nüfus artmaktadır. Türkiye'de kadın istihdamının yüzde 46 ile en yüksek olduğu il olan İzmir'de kadınlarımıza partimizi anlatacağız ve onlardan güç alacağız. İZBAN istasyonlarının açılışında rantı paylaşamayan CHP ve AKP, 343 işçinin grevine karşı kol kola girmiştir. İzmir her zaman öncü bir kent olmuştur. Gerçeklerin kentidir. İzmir halkı 31 Mart'ta kendisi için en doğru seçenek olan Vatan Partisi'ni seçecektir."
Vatan Partisi'nin 30 ilçedeki belediye başkan adayları, 9 Şubat Cumartesi günü İzmir'de düzenlenecek tanıtım töreninde açıklanacak.

FOTOĞRAFLI

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
İzmit'te afiş tartışmasıİzmit'te afiş tartışması
TİKA, 59 ülkedeki 61 ofisi ile Ankara’da buluştuTİKA, 59 ülkedeki 61 ofisi ile Ankara’da buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.