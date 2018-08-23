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Vatan Partisi'nin karikatürist başkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

İZMİR'de Vatan Partisi İl Başkanı Rifat Mutlu (68), siyasetin yanı sıra karikatürle de yakından ilgileniyor.

Vatan Partisi'nin karikatürist başkanı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Vatan Partisi İl Başkanı Rifat Mutlu (68), siyasetin yanı sıra karikatürle de yakından ilgileniyor. Aynı zamanda beyin cerrahı olan Mutlu, karikatür için "Bu da bir bağımlılık" dedi. Siyasetin, hekimliğin ve sanatın zor olmadığını belirten Mutlu, insanı sevmenin, her şeyi kolaylaştırdığını vurguladı.
Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Mutlu, çizdiği toplumsal içerikli karikatürlerle dikkat çekiyor. Aynı zamanda beyin cerrahı olan ve halen bu görevini yürüten Mutlu, 20 yıldan fazla süredir de siyasetin içinde bulunuyor. Üniversitede okurken karikatür çizmeye başlayan ve gerek yurt içi gerekse yurt dışında kişisel 10 sergi açan Mutlu'nun çizdiği karikatürler, ulusal gazetede 6 yıl yayımlandı. Karikatürlerinin beğenilmesinin, karşılığını görmenin çok güzel duygu olduğunu vurgulayan Mutlu, "Yurt dışında çalıştığım sürede orada yabancı gazetelerde telif ücreti alarak karikatürlerimi çizdim. Aslında insanın yaşamını bundan ayırması mümkün değil. Bu da bir bağımlılık. Çünkü karikatür aslında herkesin gördüğü ama gerçek nedenlerini çok da bilmediği olayların arka planını gündeme getiren ve konulara farklı yaklaşılmasını sağlayan bir sanat. Bunun için belli bir estetik içerisinde olmanız lazım" diye konuştu.
Karikatürün çekiciliğinin bulunması gerektiğini kaydeden Mutlu, "Bu çekiciliğin içinde kimi zaman beynin kimi zaman dudakların gülümsemesi lazım. Mizah taşıması lazım. Ülkemizde mizahi çizgiler genelde toplumsal içerikli olduğu zaman, ister istemez biraz kara mizaha kayabiliyor. Ben bu yolculuk içerisinde uzun zamandır bulunuyorum" dedi.
Mizahın aslında yaratıcılık olduğunu, gerçek anlamda siyasetin de yaratıcılık işlevini taşıdığını vurgulayan Mutlu, "Yalnızca bugün olanları tartışmak, bunlar için yazı yazmak önemli bir olay. Fakat bugün neler olduğunu insanlara anlatabilmek, yarın neler gelişebileceğini anlatabilmek ve bunu mizahi bir şekilde, belli bir yaratıcılık üslubu ile yapabilmek, işte bu sanatla gerçekleşiyor" diye konuştu.
Rifat Mutlu, siyasetin de sanatın da cerrahlığın da kolay olduğunu; ancak hepsinin tek şartının insanları sevmekten geçtiğini söyledi.

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Vatan Partisi'nin karikatürist başkanıVatan Partisi'nin karikatürist başkanıVatan Partisi'nin karikatürist başkanıVatan Partisi'nin karikatürist başkanı

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