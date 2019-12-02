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‘Vatan şairi’ Gökyay’a Bursa’da anma

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 16:47 | Son Güncelleme

Türkiye’de herkesin âşinâ olduğu ‘Bu vatan kimin?’ şiirinin sahibi olan Orhan Saik Gökyay, vefatının 25.

Türkiye’de herkesin âşinâ olduğu ‘Bu vatan kimin?’ şiirinin sahibi olan Orhan Saik Gökyay, vefatının 25. yıldönümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı programla Bursa’da yâd edildi.
Tayyare Kültür Merkezi’nde Dr. Nusret Gedik moderatörlüğünde düzenlenen programa Başkan Aktaş’ın yanı sıra şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, Orhan Saik Gökyay’ın yakın arkadaşlarından Prof. Dr. Mertol Tulum ve Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nesrin Karaca katıldı. Katılanların Orhan Saik Gökyay hakkındaki hatıra ve düşüncelerini anlattığı program, özellikle lise öğrencileri tarafından büyük ilgiyle takip edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, vatan şairi Orhan Saik Gökyay’ın ‘Bu vatan kimin?’ isimli meşhur şiiri ile Türk dünyasının ortak hâfızası Dede Korkut çalışmasını Bursa’da yazdığını hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi olarak şaire vefâ duygusunu göstermek için programı düzenlediklerini ifade etti. Katılanlara iştirâkleri için teşekkür eden Başkan Aktaş, “‘Genç kardeşlerimiz program vesilesiyle; kudretli şair, titiz, araştırmacı, amansız münekkit, bir ömür muallim ve Türk kültürü âşığı Orhan Şaik Gökyay’ı daha çok okuyacak ve hatırlayacaklardır’ diye ümit ediyorum. Dede Korkut’un, Kâtip ve Evliyâ Çelebilerin torunu olan Orhan Saik Gökyay’a Allahtan rahmet diliyor, onu unutmadığımızı, unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum” dedi.
1902 yılında Kastamonu’da dünyaya gelen Orhan Saik Gökyay, 1994 yılında, İstanbul’da dünyaya veda etti. 92 yıllık hayatının 70 yılı öğretmenlik mesleğiyle geçen Gökyay, geride birbirinden kıymetli birçok eser bıraktı.

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