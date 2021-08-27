Vatan Şaşmaz neden ve ne zaman öldü? Vatan Şaşmaz’ı kim öldürdü? Pınar Altuğ'dan duygusal paylaşım

Dudaktan Kalbe, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Çocuklar Duymasın, İşler Güçler gibi birçok önemli projede yer alan, bir dönem Sabah Keyfi programıyla ekranlarda yer alan Vatan Şaşmaz, ölüm yıldönümünde anılıyor. Vatan Şaşmaz’ın ölümü, o döneme damgasını vurmuştu.

PINAR ALTUĞ’DAN VATAN ŞAŞMAZ PAYLAŞIMI

Çocuklar Duymasın dizisinde birlikte oynadığı Vatan Şaşmaz’ın ölüm yıl dönümünde paylaşım yapan Pınar Altuğ, merhum arkadaşını unutmadı.

Sette beraber çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Pınar Altuğ, paylaşımının altına, “Özlüyorum.” notunu düştü.

Altuğ'un paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.

VATAN ŞAŞMAZ’I KİM, NEDEN VE NE ZAMAN ÖLDÜRDÜ?

Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017’de 42 yaşındayken bir otel odasında Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü. Aker, Şaşmaz’ı öldürdükten hemen sonra aynı silahla intihar etti.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aslen Çanakkale Bigalı olan, İstanbul Vatan Caddesinde dünyaya geldiği için annesi tarafından Vatansever ismi verilen Vatan Şaşmaz, gençlik dönemlerinde fotomodellik yaptı.

Arkasından reklamlarda ve kliplerde rol alan Vatan Şaşmaz, kısa süre içerisinde Türkiye'nin ekran yüzlerinden biri olmayı başardı.

Erkeklere özel, sanat, kültür, yaşam, magazin programı niteliğinde, “Erkekler Kulübü” isminin verildiği bir format hazırlayan Vatan Şaşmaz, bu programı 1998’de Kanal 6’ya sundu.

75 bölüm program çeken Vatan Şaşmaz, daha sonra ATV’de Sabah Keyfi programının sunuculuğunu üstlendi. Melike Öcalan ile beraber “Sabah Keyfi” programını 4 sene boyunca 875 bölüm sunan Vatan Şaşmaz, 9 sene boyunca da magazin programı ”Özel Hat”ı sundu.

Bu program ile Magazin Gazetecileri Derneği’nin “En İyi Erkek Sunucu” ödülüne layık görülen Vatan Şaşmaz, Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

TGRT için çekilen, Akşemseddin’in hayatının konu edildiği filmde Akşemseddin’i oynayan Vatan Şaşmaz, 2004’te TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens’e Karşı isimli sinema filminde de Beyaz Atlı Prens rollerinde kendine yer buldu.

2004 yılında Avrupa Yakası, 2005 yılında Çılgın Yuva ve Belalı Baldız, 2006 yılında ise Aynı Çatı Altında, 2008’de Yalancı Romantik, 2009’da Kandıramazsın Beni, 2010 yılında yeniden Çocuklar Duymasın, 2012 yılında ise İşler Güçler gibi yapımlarda yer alan Vatan Şaşmaz, 2015’te de oyuncu Yasemin Adalı ile dünya evlendi. Yasemin Adalı ile evliliğinden bir çocuğu olan Vatan Şaşmaz, daha önce de Nurşen Kocayaş ile evlenmişti.



