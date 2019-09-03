Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Umuyorum ki ideolojik bakmayan, gerçeğe gerçekçi gözlüklerle bakan halkımızın büyük çoğunluğu içinde bulunduğumuz sıkıntıyı ve çözüm için çırpındığımızı görecektir. Mahallede kahraman olmak değil, salonda kucaklaşmaktır arzumuz, köprü olmaktır niyetimiz. Bunun için de vatan söz konusuysa gerisi teferruattır." dedi.

Feyzioğlu, Av. Teoman Evren Konferans Salonunda düzenlenen "TBB Onur Ödülü Takdimi ve 50. Yıl Konseri" programında yaptığı konuşmada, bugün Türk avukatlarının, avukatlığın içinde bulunduğu durumun çok iç açıcı olmadığını belirterek, "Umutsuz değil ama zor." ifadesini kullandı.

Çözümler üretmeleri gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Biz sorunlara çözüm bulma çabasındayız ama her çözüme bir sorun da üretilebilir kuşkusuz. Sorunlara çözüm bulmanın daha doğru olduğunu hep düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

"TBB'nin 50. yılında başladığımız yerde miyiz?" diye soran Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Maddi açıdan değiliz. Avukat sayısı açısından mukayese edilmeyecek bir noktadayız ama 'kalabalık olmak büyük olmak mıdır?' diye sorarsanız, sadece kalabalıksanız, sadece kalabalıksınızdır. 'Gerekli niteliklere yeterli sayıda haiz miyiz?' diye sorarsanız, orada sıkıntı vardır. Bugün 40 binin üzerinde avukat 5 yıldan az kıdemlidir. Son 6 yılda aramıza katılan avukat sayısı 50 binin üzerinde. Hiçbir meslek bu sayı artışını kaldıramaz. Meslek ahlakı açısından kaldıramaz, ekonomik açıdan kaldıramaz, disiplin açısından kaldıramaz. Hiçbir şekilde kaldıramaz. O yüzden her çözüme bir sorun yaratanlar, bu sorunun nasıl çözüleceğini de bir ara vakit bulurlarsa bize açıklarsa onu da değerlendiririz ama bugünkü haliyle eğer bir şey yapılmazsa bu meslek sürdürülemez, sürdürme imkanı yoktur. Bir şey yapmak için örneğin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kanun çıkarma yetkisi olsa oraya gideceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çözüm bulacaksa ona gideceğiz ama sanıyorum ki anayasamıza göre çözüm mercileri bellidir ve orada çözüm aramak zorundayız.