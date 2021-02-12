HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatan ve Hürriyet Partisi’nden İBB hakkında suç duyurusu

Vatan ve Hürriyet Partisi’nden İBB hakkında suç duyurusu

12.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vatan ve Hürriyet Partisi’nden İBB hakkında suç duyurusu

Vatan ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdülcelil Gülap, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yer alan otobüs firmalarına ait yazıhanelerin kiralanmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Vatan ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdülcelil Gülap, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yer alan otobüs firmalarına ait 168 yazıhanenin kirasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nden belgesi olanlar tarafından alındığı iddiasıyla İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vatan ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdülcelil Gülap, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yer alan otobüs firmalarına ait yazıhanelerin kiralanmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Vatan ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdülcelil Gülap, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yer alan otobüs firmalarına ait 168 yazıhanenin kirasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nden belgesi olanlar tarafından alındığı iddiasıyla İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Gülap, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklama yaptı.

“Yazıhaneleri eski sistemle devam ettirip kamuyu zarara uğratmıştır”
Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Vatan ve Hürriyet Partisi Abdülcelil Gülap, “Vatan ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Teşkilatı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında kamuya zarara uğrattığı için savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Konumuz Büyük İstanbul otogarıdır. Büyük İstanbul otogarı malumunuz, yap İşlet süresi 2019 yılında 5 Mayıs‘ta bitmiştir. Burası büyükşehir belediyesine devir olmuştur. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçim zamanı çalışmalarında kiracının kiracısı olmaz dediği yazıhaneleri kendisi de eski sistemle aynı şekilde devam ettirip kamuyu zarara uğratmıştır” diye konuştu.

Konun sorumlusunun İmamoğlu olduğunu vurguladı
Konuşmasının devamında Gülap, “Burayı 5 bin TL artı KDV üzerinden tapu tahsis sahibi insanlara ihalesi bir yıllığına verilmiştir. İhaleyi 5 bin TL üzerinden alan tapu tahsis ücreti hissesi sahipleri burayı 40 bin TL üzerinden işletmeye kiraya vermiştir. Kiracının kiracısı olmaz denilirken kiracının kiracısına 40 bin TL’ye burası kiraya verildi. Dolayısıyla bütün Türkiye‘de otobüs turizm seyahat ücretleri bu konu yüzünden artmıştır. Bu konunun müsebbibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Tarafımızca kendisi hakkında savcılığa suç durusunda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Dehşete düşüren anlar! Taksiyle çarpışan otobüs büfeye daldıDehşete düşüren anlar! Taksiyle çarpışan otobüs büfeye daldı
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

40 milyonluk 'vergi vurgunu'nun detayları ortaya çıktı

40 milyonluk 'vergi vurgunu'nun detayları ortaya çıktı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Son dakika: Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gaziantep'te dehşete düşüren kaza! Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı

Dehşete düşüren anlar! Taksiyle çarpışan otobüs büfeye daldı

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan adamın cezası belli oldu

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan adamın cezası belli oldu

Danıştay'dan TOGO Kuleleri kararı

Danıştay'dan TOGO Kuleleri kararı

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.