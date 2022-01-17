Vatana İhanetle Suçlanan Poroşenko Ukrayna’ya Döndü

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, vatana ihanetle suçlandığı davada hakim karşısına çıkmak için Kiev'e döndü. Poroşenko, suçlamaların halefi Volodimir Zelenskiy'in müttefiklerince uydurulduğunu savunuyor.

Poroşenko, Polonya’nın başkenti Varşova'dan bir uçakla geldikten sonra sınır kontrolunda kısa bir gerilimin ardından sınır muhafızlarını pasaportunu almakla suçladı. Eski Cumhurbaşkanı daha sonra, havaalanı önünde tezahürat yapan ve bayrak sallayan binlerce destekçisi tarafından karşılandı.

Poroşenko'nun dönüşü bazı uzmanlarca, Ukrayna olası bir Rusya saldırısına hazırlanırken ve Batılı müttefiklerinin desteğini isterken, Başkan Zelenskiy hükümetiyle hesaplaşma amacıyla kötü niyetli bir dikkat dağıtıcı olarak yorumlanıyor.

Batılı diplomatlar, 2014'ten 2019'a kadar cumhurbaşkanlığı yapan Poroşenko'nun gelişinden önce Ukrayna'da siyasi birlik çağrısında bulundu.

56 yaşındaki Poroşenko, 2014 ve 2015 yıllarında Rus destekli ayrılıkçı savaşçıların yasadışı kömür satışları yoluyla finanse edilmesiyle bağlantılı, vatana ihanet iddiasıyla yargılanıyor. Suçlu bulunursa 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek olan Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışması, Zelenskiy'i siyasi muhalefeti susturmak için pervasız bir girişimde bulunmakla suçluyor.

Zelenskiy yönetimi ise, savcıların ve yargının bağımsız olduğunu söylüyor ve Poroşenko'yu yasaların üstünde olduğunu düşünmekle itham ediyor.

Eski Cumhurbaşkanı, duruşmaya katılmak için Kiev'in merkezindeki Pechersk adliyesine gitmeden önce kalabalığa, "Poroşenko'yu korumak için değil, Ukrayna'yı birleştirmek ve korumak için buradayız" dedi.

Mahkeme oturumuna ara verildiğinde de kalabalığa, "Yetkililer şaşkın, zayıf ve (Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir) Putin ile savaşmak yerine bizimle savaşmaya çalışıyorlar" sözleriyle seslendi.

Devlet Soruşturma Bürosu (DBR) sözcüsü Tetyana Sapyan ise ayrı bir brifingde DBR'nin siyasetle ilgisi olmadığını söyledi.

14 Ocak’ta Zelenskiy'in özel kalem müdürü, Zelenskiy'in Rusya tarafından desteklenen eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç gibi davrandığı şeklindeki yorumları savuşturmuştu. Yanukoviç’in siyasi rakibi Yulia Timoşenko hapse atılmış, Batılı ülkeler siyasi olduğunu savundukları davayı kınamıştı.

Ukrayna'nın, binlerce Rus askerinin sınırına yığılmasıyla alarma geçerek, Moskova ile arasındaki gerilimde Batı desteğini toplamaya çalışması, tartışmayı kızıştırdı

Çikolata ve şekerleme üreticisi zengin bir işadamı olan Poroşenko, 2014 yılında Yanukoviç'i deviren sokak protestolarının ardından Batı yanlısı bir hükümetin başına seçildi.

Kiev ile Moskova arasındaki ilişkiler, Rusya'nın Kırım yarımadasını ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmada ayrılıkçı savaşçıları desteklemesinin ardından 2014 yılında çöktü.

Zelenskiy, 2019'daki seçimde Poroşenko'yu mağlup etti. Daha önce ünlü bir komedyen olan Zelenskiy, yolsuzlukla mücadele etmek ve eski Sovyet cumhuriyetindeki oligarkların etkisini azaltmak için aday olmuştu.

Savcılar Aralık ayında Ukrayna mahkemesinden Poroşenko'yu tutuklamasını istemiş ve olası kefaleti 1 milyar Grivnası (37 milyon dolar) olarak belirlemişlerdi.

