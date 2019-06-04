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Vatandaş bayramda mezarlıklara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

Adana’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar mezarlıklara akın etti.Ramazan Bayramı’nın 1.

Adana’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar mezarlıklara akın etti.
Ramazan Bayramı’nın 1. gününde hem şehit yakınları hem de vatandaşlar önce hayatını kaybetmiş yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
Şehir merkezinde bulunan Asri Mezarlığa akın eden vatandaşlar, yakınlarının mezarını temizleyip suladıktan sonra dua etti. Şehit yakınları da şehitliği doldurdu. Bir şehit yakınının ise mezarlıktan ayrılıp minibüste giderken bile mezarlığa el sallayarak ağlaması herkesin yüreğini yaktı.

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