‘Vatandaş Gazeteciye’ Pulitzer Ödülü

Pulitzer'dan yapılan açıklamada Darnella Frazier'ın ”George Floyd cinayetini cesurca kayıt altına aldığı, bu video görüntülerinin dünya çapında polis şiddetine karşı protestolara yol açmasının gerçeklik ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin oynadığı hayati rolü öne çıkardığı için” ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Beyaz polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırmasını cep telefonuyla yaptığı video kaydıyla belgeleyen genç kız ise Pulitzer'ın ”özel alıntı” ödülünü aldı.

Star Tribune muhabirleri, öfkeli protestocuların bir polis karakolu dahil birçok binayı ateşe verdiği Minneapolis'te yaşanan olayları aktarmıştı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yayınlanan yerel gazete Star Tribune, George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de öldürülmesi ve sonrasında kentte yaşanan sosyal ayaklanmalarla ilgili haberiyle ”en iyi son dakika haberi” ödülüne layık görüldü.

Gazete yayıncısı Joseph Pulitzer tarafından oluşturulan ve 1917 yılından bu yana dağıtılan Amerika'nın en prestijli gazetecilik ödülleri Pulitzer, yeni sahiplerini buldu.

Frazier, Floyd'un ölümünü cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği 2020 Mayıs'ında 17 yaşındaydı.

Kamu hizmeti gazeteciliği ödülü New York Times'a verildi

New York Times, Corona virüsü pandemisiyle ilgili haberleriyle kamu hizmeti ödülünü aldı.

Pulitzer komitesinden yapılan açıklamada New York Times'ın ”Corona pandemisi hakkındaki cesur, öngörülü ve geniş kapsamlı haberlerinin ırksal ve ekonomik eşitsizlikleri ve ABD hükümetinin başarısızlıklarını gözler önüne serdiği; yerel hükümetlere, sağlık hizmeti verenlere, şirketlere ve kişilere pandemiye karşı daha iyi hazırlanmaları ve korunmalarına yardımcı olmak için bilgi boşluğunu doldurduğu” belirtildi.

Associated Press'e iki fotoğrafçılık ödülü

Haber ajansı Associated Press'in (AP) ABD'deki ırksal eşitsizlik protestoları ve Corona virüsü pandemisinin İspanya'daki yaşlı nüfus üzerindeki yıkıcı etkisini betimleyen fotoğrafları, iki dalda en iyi fotoğraf ödülü aldı.

AP'nin İspanya'daki baş fotomuhabiri Emilio Morenatti, Covid-19'un yaşlılar üzerindeki etkilerini belgelediği fotoğrafları için ödüle layık görüldü.