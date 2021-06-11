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‘Vatandaş Gazeteciye’ Pulitzer Ödülü

11.06.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırmasını cep telefonuyla yaptığı video kaydıyla belgeleyen gence Pulitzer'ın ”özel alıntı” ödülü verildi

‘Vatandaş Gazeteciye’ Pulitzer Ödülü

Gazete yayıncısı Joseph Pulitzer tarafından oluşturulan ve 1917 yılından bu yana dağıtılan Amerika'nın en prestijli gazetecilik ödülleri Pulitzer, yeni sahiplerini buldu.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yayınlanan yerel gazete Star Tribune, George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de öldürülmesi ve sonrasında kentte yaşanan sosyal ayaklanmalarla ilgili haberiyle ”en iyi son dakika haberi” ödülüne layık görüldü.

Star Tribune muhabirleri, öfkeli protestocuların bir polis karakolu dahil birçok binayı ateşe verdiği Minneapolis'te yaşanan olayları aktarmıştı.

Beyaz polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırmasını cep telefonuyla yaptığı video kaydıyla belgeleyen genç kız ise Pulitzer'ın ”özel alıntı” ödülünü aldı.

Pulitzer'dan yapılan açıklamada Darnella Frazier'ın ”George Floyd cinayetini cesurca kayıt altına aldığı, bu video görüntülerinin dünya çapında polis şiddetine karşı protestolara yol açmasının gerçeklik ve adalet arayışında vatandaş gazetecilerin oynadığı hayati rolü öne çıkardığı için” ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Frazier, Floyd'un ölümünü cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği 2020 Mayıs'ında 17 yaşındaydı.

Kamu hizmeti gazeteciliği ödülü New York Times'a verildi

New York Times, Corona virüsü pandemisiyle ilgili haberleriyle kamu hizmeti ödülünü aldı.

Pulitzer komitesinden yapılan açıklamada New York Times'ın ”Corona pandemisi hakkındaki cesur, öngörülü ve geniş kapsamlı haberlerinin ırksal ve ekonomik eşitsizlikleri ve ABD hükümetinin başarısızlıklarını gözler önüne serdiği; yerel hükümetlere, sağlık hizmeti verenlere, şirketlere ve kişilere pandemiye karşı daha iyi hazırlanmaları ve korunmalarına yardımcı olmak için bilgi boşluğunu doldurduğu” belirtildi.

Associated Press'e iki fotoğrafçılık ödülü

Haber ajansı Associated Press'in (AP) ABD'deki ırksal eşitsizlik protestoları ve Corona virüsü pandemisinin İspanya'daki yaşlı nüfus üzerindeki yıkıcı etkisini betimleyen fotoğrafları, iki dalda en iyi fotoğraf ödülü aldı.

AP'nin İspanya'daki baş fotomuhabiri Emilio Morenatti, Covid-19'un yaşlılar üzerindeki etkilerini belgelediği fotoğrafları için ödüle layık görüldü.

AP bünyesinde görev yapan 10 fotomuhabirin George Floyd'un öldürülmesi üzerine patlak veren protestolarda çektikleri görüntüler, son dakika haber fotoğrafları dalında ödül aldı.

AP fotoğrafçıları, polisin attığı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilere rağmen protestocuların yakın plan görüntülerini çekmek için tehlikeyi göze almıştı.

En iyi kurgu ödülü ünlü yazar Louise Erdrich'in

Pulitzer komitesi, en iyi kurgu ödülünü Louise Erdrich'in ”The Night Watchman” adlı romanına verdi. 2018 yılında hayatını kaybeden siyah gazeteci ve yazar Les Payne'in kızı Tamara Payne ile beraber kaleme aldığı Malcolm X biyografisi ”The Dead Are Rising” de en iyi biyografi ödülüne layık görüldü.

Tani Leon'un ”Stride” adlı bestesi müzik dalında ödül aldı.

Araştırmacı gazetecilik ödülü Boston Globe'un

Boston Globe gazetesi, kötü hükümet denetiminin yol güvenliğini nasıl tehlikeye attığına ilişkin haber dizisiyle en iyi araştırmacı gazetecilik ödülünün sahibi oldu.

Haber serisi, ABD'deki kamyon ve TIR taşımacılığı sektörünün asgari federal denetim nedeniyle nasıl giderek ölümcül bir hal aldığını anlatıyor.

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