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Vatandaş hesaplı yemek için marketleri tercih ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 08:58 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok yerinde uygulanan Türkiye’de ise yeni yeni trend olmaya başlayan market içi restoranları vatandaşlar tarafından daha çok tercih edilmeye başladı.Market içi restoranlarda vatandaşlara uygun fiyata taze gıdalar sunulan CarrefourSA Lezzet Arası restoranlarına vatandaşlar oldukça talep gösteriyor.

Dünyanın birçok yerinde uygulanan Türkiye’de ise yeni yeni trend olmaya başlayan market içi restoranları vatandaşlar tarafından daha çok tercih edilmeye başladı.
Market içi restoranlarda vatandaşlara uygun fiyata taze gıdalar sunulan CarrefourSA Lezzet Arası restoranlarına vatandaşlar oldukça talep gösteriyor. CarrefourSA hipermarketlerinde 2017 yılının Mart ayında hayata geçirilen “Lezzet Arası” restoran zinciri sayesinde vatandaşlar, pideden pizzaya, etten balığa zengin menü seçeneklerinin yanı sıra marketin reyonlarından satın aldıkları bir gıdayı restoranın aşçılarına pişirterek arzu ettikleri bir yemeği anında yiyebiliyor.
Türkiye’nin evden bile daha hesaplı restoranları
“Lezzet Arası” restoranlarında, vatandaşlara uygun fiyata taze gıdalar sunulurken, dışarıda yemek yemenin bedeli, evden bile daha hesaplı hale gelebiliyor. Market alışverişi yapan müşterilere mola verip nefes alma zamanı vermek ve aldıkları taze gıdayı anında tüketme fırsatı sunmak fikriyle hayata geçirilen “Lezzet Arası” restoranlarına ilgi her geçen gün artıyor.
Hafta içi 5 bin hafta sonu ise 8 bin müşteriye hizmet verilen restoranlarda, reyonlardan satın alınan balık, tavuk ve et gibi ürünler hiçbir ekstra ücret ödenmeden pişirildikten sonra yanında da bir salata ikram edilerek servis ediliyor.
Müşteriler, bir kişinin doyabileceği porsiyonda 8 TL’ye levrek, 10 TL’ye antrikot, 7 TL’ye ise köfte alabiliyor. Ana yemek, başlangıç, tatlı içecek olmak üzere bir menü oluşturulduğunda ortalama 20 TL’ye karın doyurmak mümkün oluyor.
Zengin Menü Dikkat Çekiyor
“Lezzet Arası” restoranlarında zengin menü de dikkat çekiyor. Usta aşçıların hünerli elleriyle hazırlanan Türk-Osmanlı mutfağının sulu yemeklerinin yanı sıra ızgara, hamburger, pide ve pizza da seçenekler arasında yer alıyor. Müşteriler, taze ve güvenli ürünleri tüketirken, lezzetli bir yemek yemenin hazzına varıyor.
Türkiye genelinde halen sekiz şubesi bulunan “Lezzet Arası” restoranlarına kısa sürede Bursa’daki bir market daha eklenecek. 2019 yılında toplam 11 şubeye ulaşılarak market içinde restoran zincirini oluşturulması hedefleniyor.

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