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Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 14:08 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen dezenfektanlar kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalındı.

Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar

Dezenfektanların yerine yenisi konulurken, halkın sağlığı için konulan dezenfektanları çalanlardan bazıları İstanbul Caddesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırklareli Valiliği kararınca ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamınca belediye ekiplerinin yerleştirdiği dezenfektanlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bazı bölgelerde dezenfektanlar toplum düşmanları tarafından kırılıp parçalanırken, bazı bölgelerdeki dezenfektanlar ise yerinden sökülerek çalındı. Olay, sabaha karşı temizlik görevlilerini dezenfektanları doldurmak istemesiyle ortaya çıktı.

Yaşanan olay üzerine Lüleburgaz Belediyesi dezenfektanları zarar vererek çalan kişi ya da kişiler için suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı kesimine yerleştirilen dezenfektanları çalanlar kameraya yakalandı. Kent güvenliği için yerleştirilen güvenlik kamerasını fark etmeyen gençlerden oluşan kimliği belirsiz 5 kişilik grubun ellerini normal bir şekilde dezenfekte ettiği görülüyor. Ancak ardından hızını alamayan grup, sokakta kimsenin olmamasından ve kameraların kendilerini kayda aldığından habersiz bir şekilde dezenfektanı uzun uğraşlar sonucunda yerinden söküp götürüyor. Dezenfektanları çalanlar için yakalama çalışmaları başlatılırken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

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