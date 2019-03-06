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Vatandaş istedi KDK tavsiye kararı verdi: Noterler kredi kartı kabul etsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:31 | Son Güncelleme

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), noter işlemlerinde kredi kartının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan şikayetleri haklı bularak, Türkiye Noterler Birliğine verdiği tavsiye kararında kredi kartı ile ödemenin kabul edilmesini istedi.KDK’ya başvuran vatandaşlar, kamuya ilişkin pek çok hizmet karşılığının artık kredi kartı ve banka kartıyla ödenebildiğini fakat noterlerde kredi kartı ile ödeme yapamadıklarını dile getirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), noter işlemlerinde kredi kartının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan şikayetleri haklı bularak, Türkiye Noterler Birliğine verdiği tavsiye kararında kredi kartı ile ödemenin kabul edilmesini istedi.
KDK’ya başvuran vatandaşlar, kamuya ilişkin pek çok hizmet karşılığının artık kredi kartı ve banka kartıyla ödenebildiğini fakat noterlerde kredi kartı ile ödeme yapamadıklarını dile getirdi. Bütün noterlerde pos cihazı bulunması ve vatandaşa kredi kartı ya da banka kartıyla ödeme kolaylığının sağlanması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuru neticesinde tavsiye kararı çıktı. Ombudsman, tavsiye kararında noterlik işlemlerinde kredi kartı/banka kartı ve internet ortamı ile ödeme imkânı tanınmamasının içerisinde bulunduğumuz teknoloji çağında kabul edilebilir olmadığının altını çizdi. Kararda, noterlerin hem vatandaşın işlerini hem de vezne görevlilerinin işlemlerinin kolaylaşmasını sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmaları tavsiye edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu, kararında kartla ve elektronik ödeme yoluyla yapılacak tahsilatların sahte para alımı gibi hususların önüne geçilmesinde fayda sağlayacağını da belirtti.
Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Noterler Birliğine tebliğ ettiği tavsiye kararında bir an önce kredi/banka kartı ve internet ortamında ödemenin önünün açılmasını, yeni noterliklerde pos cihazının bulunmasının teşvik edilmesi konusunda çalışmalara başlanmasını istedi.

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