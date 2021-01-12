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  4. Vatandaş isyan etti: “Edirne denizi”

Vatandaş isyan etti: “Edirne denizi”

12.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Edirne’de, gece saatlerinden bu yana devam eden etkili sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne’de, gece saatlerinden bu yana devam eden etkili sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, vatandaşlar isyan ederek, “Bize deniz lazımdı, Edirne’ye deniz geldi” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı Edirne’de, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden çok kuvvetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintilerinin oluşmasına sebep oldu. Şehrin bazı noktalarında, yollara dubalar konulara, araç geçişlerine yollar kapatıldı.

Meteorolojiden ‘dikkatli olun’ çağrısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trakya’da bugün gün boyu devam edeceği tahmin edilen yağışların çok kuvvetli olacağı belirtilerek, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

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