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"Vatandaş mevduattaki parasını konuta çevirmeye başladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber: - "Şu an konut alım zamanı. 1 yıl sonra bu fiyatları görmek pek mümkün değil. Vatandaş mevduattaki parayı konuta çevirmeye başladı"

İSTANBUL (AA) - Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, faizlerin düşmesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun telefon aldıklarını belirterek, vatandaşların mevduattaki parayı konuta çevirmeye başladığını bildirdi.

Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Dilber, yaptığı yazılı açıklamada, merkez bankasının faizleri düşürmesi ve bunun bankaların kullandırdığı konut kredilerine yansıması sonrası ciddi anlamda telefon trafiği yaşadıklarını aktardı.

Dilber, faizlerin düşmesinin satışlara olumlu yansıdığını ve yalnızca maliyet açısından değil, motivasyona da olumlu etki ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anında telefonlarımızı çalmaya başladı. Merkez Bankası’nın aldığı 450 baz puanlık indirim gayet yerinde bir hamleydi. Ancak yıl sonuna kadar faizlerin düşüşünde biraz daha beklenti var. Bunu da yakında göreceğizdir. Satışlarımıza da bu ciddi anlamda yansıyacaktır. Şu an konut alım zamanı. 1 yıl sonra bu fiyatları görmek pek mümkün değil. Vatandaş mevduattaki parayı konuta çevirmeye başladı. Mevduat faizinde duran vatandaş artık gayrimenkul yatırımına dönüyor. Banka faizinde duran para değer kaybı yaşarken, gayrimenkul her zaman değerleniyor."

- "Krizi fırsata çevirmek gerek"

Faizlerin aşağı çekildiği, gayrimenkul fiyatlarının uygun olduğu bir dönemden geçildiğini aktaran Dilber, "Kriz durumları her daim fırsat yaratır. Şu dönem bunu fırsata çevirme vakti. Bugün, özellikle markalı projelere yatırım yapanlar, 1 yıl sonra ciddi anlamda kazanç sağlayacaklar. İstanbul’da konut stoku var evet ancak talep de var. Piyasa doyma noktasına geldi demek doğru olmaz. Halen ihtiyaç var. Doğru lokasyon çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yabancı yatırımcıların konut sektörüne olan ilgisine de değinen Dilber, "İstanbul metropol bir şehir, dünyanın gözü bu şehirde. Yabancılar İstanbul’u çok seviyorlar. 250 bin dolara vatandaşlık verilmesi konusu sektöre ciddi bir ivme kazandırdı. Pakistan’dan dahi telefonlar alıyoruz. Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yaparak, vatandaş da olmak isteyenler var. Kısaca dünyanın birçok bölgesinden Türk gayrimenkul sektörüne ilgi var." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Coldwell Banker ACCE Konut kredisi

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