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Vatandaş şikayet etti! Bir savcı gözaltına alındı

31.01.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde bir vatandaşın şikayeti üzerine savcı gözaltına alındı. Para karşılığı davaya bakmakla suçlanan savcı polisler tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Vatandaş şikayet etti! Bir savcı gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A. bir vatandaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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İDDİA: DAVAYA PARA KARŞILIĞINDA BAKMA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A.’yı gözaltına aldı. İddiaya göre, Antalya’da yaşayan bir vatandaş, daha önce Antalya’da görev yapan savcı F.A.’nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu. Polisin soruşturmasının ardından savcı F.A., gözaltına alındı. Savcı F.A.’nın emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Savcı Kocaeli

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