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  4. Vatandaş yasak dinlemedi, belediye bankları kepçeyle topladı

Vatandaş yasak dinlemedi, belediye bankları kepçeyle topladı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Bahçelievler ilçesinde, 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşların yasağa uymamaları belediyeyi harekete geçirdi. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında parklarda bulunan tüm banklar kepçe yardımıyla kaldırıldı.

Bahçelievler Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşların sokağa çıkması üzerine parklarda bulunan bankları kepçeler yardımı ile kaldırdı. Zabıta ekipleri ise gün boyu anonslar ile sokağa çıkmayın çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul’da vatandaşların sokağa çıkma yasağını dinlemediği görüldü. Bunun üzerine harekete geçen Bahçelievler Belediyesi, zabıta ekipleri gün boyu zabıta araçları ile sokaklarda gezerek anons yapıp uyarılarda bulundu. Öte yandan zabıta ekipleri, vatandaşların dışarıda oturmaya devam etmesi üzerine parklarda bulunan bankları kepçeler yardımı ile kaldırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
belediye bank

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