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Vatandaş yeni “Gümrük Rehberi” ile sorularına yanıt bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığının gümrüklerde işlem yapan herkesin ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri içeren yeni “Gümrük Rehberi” kullanıma açıldı.“Gümrüğün ABC’si” olarak tarif edilebilecek, vatandaşlar ile ticaret erbabının Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden veya “gumrukrehberi.gov.tr” adresinden ulaşabileceği söz konusu rehber, gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulabilecek temel bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde vatandaşlara ve tüzel kişilere aktarmayı hedefliyor.Konuları animasyonlar ve görsellerle anlatarak, sorulara kolay ve anlaşılabilir bir şekilde yanıt vermeyi amaçlayan rehber, “bireysel işlemler” ile “ticari işlemler” bölümlerinden oluşuyor.

Ticaret Bakanlığının gümrüklerde işlem yapan herkesin ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri içeren yeni “Gümrük Rehberi” kullanıma açıldı.
“Gümrüğün ABC’si” olarak tarif edilebilecek, vatandaşlar ile ticaret erbabının Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden veya “gumrukrehberi.gov.tr” adresinden ulaşabileceği söz konusu rehber, gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulabilecek temel bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde vatandaşlara ve tüzel kişilere aktarmayı hedefliyor.
Konuları animasyonlar ve görsellerle anlatarak, sorulara kolay ve anlaşılabilir bir şekilde yanıt vermeyi amaçlayan rehber, “bireysel işlemler” ile “ticari işlemler” bölümlerinden oluşuyor. Rehberde, Gümrük Kanunu’nda yer alan başlıca kavramlar ve kanunun gümrüklerdeki uygulamaları, ana hatlarıyla, sade ve anlaşılır bir dil kullanılarak anlatılıyor.

“Vatandaşlara ve ticaret erbabına yol gösterecek”
Ticaret Bakanı Pekcan konuya ilişkin değerlendirmesinde, hem kişisel eşyasının gümrük işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların, hem de dış ticaret yapan ticaret erbabının bu rehberden faydalanacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:
“Türkiye’ye gelen tüm yolcular, yurt dışından Türkiye’ye taşıt getiren veya getirmek isteyen herkes, e-ticaret yapmak isteyen girişimcilerimiz, ihracatçılarımız ve ithalatçılarımız kendilerine yol gösterecek temel gümrük bilgilerini ‘Gümrük Rehberi’nde bulabilecekler.
Örneğin, vatandaşlarımız yurt dışından Türkiye’ye gelirken getirmek istedikleri eşya ve araç, adına posta ve kargoyla gelen ürünler, getirmek istedikleri ev eşyası, nakit para ve ziynet eşyası, engelli vatandaşlarımızın kullanılması için hazırlanmış özel taşıtlar gibi bireysel eşyalarının gümrük işlemleri sırasında faydalanabileceği gümrük muafiyetlerini ve tabi olacağı gümrük prosedürlerini Gümrük Rehberinden öğrenebilecek.”
Pekcan, ticaret erbabının ise ithalat ve ihracat işlemlerine uygulanan temel gümrük kurallarını, gümrüklerdeki iş akışlarını, ticari eşyanın vergilendirilmesi ve gümrüklenmeden önce depolanması gibi en çok ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgileri bu rehberde bulabileceğine dikkati çekti.
Bakanlığın ticareti kolaylaştırmak ve gümrük işlemlerini etkinleştirmek amacı ile yürüttüğü Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Tek Pencere uygulamaları gibi bazı hak ve kolaylıklar hakkında da bu Rehber üzerinden bilgi aktarılabileceğini belirten Pekcan, Gümrük Rehberi uygulamasının web sitesi dışında gümrük kapılarında panolarda da video olarak gösterileceğini sözlerine ekledi.

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