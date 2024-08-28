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  4. Vatandaşa bedava dağıtılmaya başladı! Tonlarca kavun ve karpuz 18 bin kişiye ulaştırılıyor

Vatandaşa bedava dağıtılmaya başladı! Tonlarca kavun ve karpuz 18 bin kişiye ulaştırılıyor

28.08.2024 09:55
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İzmir'de çiftçinin yüzlerce ton kavun ve karpuzu tarlada kaldı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan talimat geldi. Üreticinin satamadığı 300 ton kavun ve karpuz yaklaşık 18 bin vatandaşa bedava dağıtılmaya başladı.

Vatandaşa bedava dağıtılmaya başladı! Tonlarca kavun ve karpuz 18 bin kişiye ulaştırılıyor

Geçtiğimiz haftalarda Manisa'nın Salihli ilçesinde de üç ortak, vatandaşlara 600 ton kavun ve karpuzu ücretsiz dağıtmıştı. Yine Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde de Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman 5 ton patlıcanı halka bedava dağıtmıştı. Şimdi benzer bir haber de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

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TARLADA KALAN 300 TON KAVUN VE KARPUZU BELEDİYE SATIN ALDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla çiftçinin tarlada kalan ürünlerinin kooperatiflerden satın alınarak kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması kararı verildi. Büyükşehir, üreticinin satamadığı 300 ton kavun ve karpuzu yurttaşlara dağıtmaya başladı.

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18 BİN VATANDAŞA DAĞITILACAK

Kavun ve karpuzlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü’nce sosyal yardım takip sisteminde kayıtlı olan, sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaçlı olduğu belirlenen yaklaşık 18 bin vatandaşa dağıtılıyor.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz kavun İzmir Cemil Tugay
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