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Vatandaşa Cumhurbaşkanı adayı soruldu! Dikkat çeken veriler: Bir aday %9.5 puanla önde

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.12.2024 09:30
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Suriye'de yaşanan gelişmeler, emekli ve memurlara yapılacak zamlar öncesi kamuoyunun aklında tek bir soru var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi aday öne çıkıyor? Vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu soruldu. Anket sonuçlarına göre bir adayın yüzde 9.5 puan fark attığı görüldü. Yanıtlarda dikkat çeken detaylar da mevcut. İşte haberin tüm detayları!

Vatandaşa Cumhurbaşkanı adayı soruldu! Dikkat çeken veriler: Bir aday %9.5 puanla önde

Hem yurt içinde hem de sınırlarımızın ötesinde yaşanan gelişmeler ışığında bir süredir kamuoyu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayın öne çıkacağını merak ediyor. ASAL Araştırma da vatandaşlara bu soruyu yöneltti. Ortaya çıkan sonuçlara göre toplumun önemli bir kesiminin kafasının karışık olduğu görüldü.

ANKET1

HANGİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR?

Yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 26.5 puanla anketin ilk sırasında. Erdoğan'ı yüzde 17 puanla Mansur Yavaş takip ediyor.

ANKET2

İşte ASAL Araştırma'nın vatandaşlara sorduğu "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" verilen yanıtlar:

Recep Tayyip Erdoğan :%26.5

Mansur Yavaş :%17.0

Ekrem İmamoğlu :%13.2

ANKET3

Hakan Fidan :%6.3

Özgür Özel :%5.1

Selçuk Bayraktar :%4.9

Kemal Kılıçdaroğlu :%1.2

Fatih Erbakan :%1.0

Diğer :%3.1

Fikrim yok/Cevap yok:%21.7

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu seçim Özgür Özel anket erdoğan
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