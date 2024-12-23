Vatandaşa Cumhurbaşkanı adayı soruldu! Dikkat çeken veriler: Bir aday %9.5 puanla önde

Hem yurt içinde hem de sınırlarımızın ötesinde yaşanan gelişmeler ışığında bir süredir kamuoyu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayın öne çıkacağını merak ediyor. ASAL Araştırma da vatandaşlara bu soruyu yöneltti. Ortaya çıkan sonuçlara göre toplumun önemli bir kesiminin kafasının karışık olduğu görüldü.

HANGİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR?

Yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 26.5 puanla anketin ilk sırasında. Erdoğan'ı yüzde 17 puanla Mansur Yavaş takip ediyor.

İşte ASAL Araştırma'nın vatandaşlara sorduğu "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" verilen yanıtlar:

Recep Tayyip Erdoğan :%26.5

Mansur Yavaş :%17.0

Ekrem İmamoğlu :%13.2

Hakan Fidan :%6.3

Özgür Özel :%5.1

Selçuk Bayraktar :%4.9

Kemal Kılıçdaroğlu :%1.2

Fatih Erbakan :%1.0

Diğer :%3.1

Fikrim yok/Cevap yok:%21.7