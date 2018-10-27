"Vatandaşa hizmet götürmek dışında opsiyonumuz yok"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Artık bizim vatandaşa bahane anlatma gibi bir durumumuz yok. Düşünün ki bir iktidar var, 16 yıldır vatandaş her zaman yanında. Vergi dairesinde yanında, darbede yanında, iyi günde yanında, kötü günde yanında. Bizim vatandaşa hizmet götürmek dışında başka hiçbir opsiyonumuz yok." dedi. Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, oda ve borsa başkanları ile üreticilerin katılımıyla, kentteki bir otelde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü İle Buluşma Toplantısı"na katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, göreve geldikten sonra 81 ili dolaşmaya karar verdiğini belirterek, Ankara'da, üreticiden uzak yapılan hareketin onları tatmin etmediğini söyledi. Pakdemirli, ülkenin dört bir yanını dolaşacaklarını ve vatandaşla, üreticiyle bir arada olacaklarını anlatarak, "Önemli olan problemi çözemesek dahi gidip insanlarla, üreticimizle konuşmamız, bizim onlara kendimizi anlatmamız, onların da kendilerini bize anlatması, bakanlığımızı üreticiyle birbirine yakınlaştırıyor." diye konuştu.

Vatandaşa hizmet götürmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alınması bakımından önemine değinen Pakdemirli, şöyle devam etti: "Artık bizim vatandaşa bahane anlatma gibi bir durumumuz yok. Düşünün ki bir iktidar var, 16 yıldır vatandaş her zaman yanında. Vergi dairesinde yanında, darbede yanında, iyi günde yanında, kötü günde yanında. Bizim vatandaşa hizmet götürmek dışında başka hiçbir opsiyonumuz yok. Vatandaştan da parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçerken ciddi bir destek aldık. Bu desteği aldığımızdan dolayı da vatandaşımızdaki beklenti yükselmiş durumda. Başkanlık sistemine geçer geçmez hizmet kalitesinin artmasını bekliyorlar. Bununla ilgili geçenlerde bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Ben de bürokrat arkadaşlarımla paylaştım, özetle 'vatandaş ayağınıza geldiği zaman işini görün. (Senin işin başka bakanlıkta, bizim bakanlık dışında şu dairede, bu da onu ilgilendiriyor) demeyin. Vatandaşın geldiği noktada problemini çözün.' diyor. Bu yeni sistemin getirdiği güzellik ve kolaylıklardan birisi bu olacak. Yeni sistemde hedef, bürokrasinin ağır işleyen yapısını azaltmak, daha dinamik, daha esnek, bakanlıklarla daha esnek bir hizmet yapısı ortaya çıkarmak."

- "Yakın zamanda Tarımda Milli Birlik Projemizi açıklayacağız" Adana'da İmamoğlu Ovası'nda 2019'da 100 bin dönümü daha sulamaya açacaklarını ifade eden Pakdemirli, Türkiye'de 2 milyon hektarın üzerinde alanı da sulamaya açmaları gerektiğini aktardı. Pakdemirli, Türkiye'nin sulama problemini bitirmek için canla başla çalıştıklarını vurgulayarak, "Bunları yaptıkça da tarımsal hasılamızın artacağını biliyoruz." dedi. Son 16 yılda Adana'da tarım ve hayvancılık alanında 3,5 milyar lira hibe desteği sağlandığının altını çizen Pakdemirli, kente yapılan ve yapılacak yatırımlar ile diğer hibe destekleriyle ilgili bilgi verdi. Pakdemirli, dünyada gelecekte en değerli şirketin uzaktan eğitim veren bir firma olacağını, 2. veya 3. değerli şirketin ise tarıma dayalı bir ürün üreten şirket olacağının varsayıldığını anlatarak, şöyle konuştu: "Yakın bir zamanda Tarımda Milli Birlik Projemizi açıklayacağız. Özellikle, bizim için yerli tohum çok çok önemli, olmazsa olmazımız. 2002'de yerli tohumumuz 145 bin tonmuş, bugün 1 milyon 50 bin tona gelmişiz. Bu tarafta iyiyiz ama daha iyi bir yere doğru gelebiliriz. Biz tohumu yerlileştiremezsek, tarımda karın önemli bir kısmını yurt dışına bırakıyoruz. O yüzden yerlileştirip kendi ekonomimize bunu kazandırmamız gerekiyor. Bu sadece parasal anlamda değil, yerli tohumlarımıza ve lezzetlerimize sahip çıkmalıyız."