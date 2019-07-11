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"Vatandaşa hukuk güvenliğini eksiksiz vermemiz gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: - "(Yargı reformu paketi) Türkiye düşmanları Türkiye'yi diktatör olarak gösterip kendi senaryolarını oluşması için ortam istiyorlar. Bizim de bunlara karşı dünya kamuoyunu samimiyetimize inandırmanın tek yolu vatandaşlarımıza hukuk güvenliğini eksiksiz vermekten geçer" - "TBMM'ye sesleniyorum gelin 3 gün daha birlikte çalışalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın milletin beklentisi boşa çıkmasın"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı reformu paketine ilişkin, "Türkiye düşmanları Türkiye'yi diktatör olarak gösterip kendi senaryolarını oluşması için ortam istiyorlar. Bizim de bunlara karşı dünya kamuoyunu samimiyetimize inandırmanın tek yolu vatandaşlarımıza hukuk güvenliğini eksiksiz vermekten geçer." dedi.

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Barolar Birliği ve Erzurum Barosunca Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı kapsamında ortaklaşa düzenlenen "100. yılında Erzurum Kongresi" konulu panele katılan Feyzioğlu, program öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Feyzioğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir yargı paketinin olduğunu hatırlattı.

Söz konusu paketin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Türkiye'nin şahlanmasının önünde hiç bir engel bulunmamaktadır. 82 milyon insan potansiyelinin yüzde 100'ünün kullanılması, hiç kimsenin kendisini dışlanmış hissetmemesi için adalet paydasında erişilebilir ve güven verici bir adalet çizgisinde buluşması gerekmektedir. Yargı reformu paketinin temmuz ayında kanunlaşmasını diliyoruz." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın"

Yeni yargı paketinin hazır olduğunu belirten Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize taahhüdü olmuştur. Dolayısıyla TBMM'nin ve devletimizin Cumhurbaşkanımızın sözünü havada bırakmamasını diliyoruz. Halkımız bu konuda haklı bir beklentiye girmiştir. Yargı reformu paketi tamamen Adalet Bakanlığı'nın şapkası, çatısı altındaki ilgili kurumlarca yazılmıştır. Yargı reformu paketi çalışma yönetimi itibariyle gurur vericidir. Ben son 25 yılı bilerek söylüyorum. Daha önce bu çapta çoğulcu ve katılımcı bir çalışma yürütülmemişti. Yargı reformu anahtar özellik taşıyacaktır."

Feyzioğlu, Türkiye'nin seçim ortamından çıktığını anımsatarak, ülkenin birikmiş sorunlarının olduğuna dikkati çekti.

- "Düşmanlarımız Türkiye'yi diktatör göstermenin peşinde"

Yurt dışında ülkenin aleyhine yapılan yayınlarda Türkiye'ni yargı konusunda ciddi ve samimi olmadığının söylediğini aktaran Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Hukuk devleti inşasında sağlam demokrasiyi oturtmaya çalışan bir devlet bir buçuk sene boyunca binlerce kişiyi katarak neden yargı reformu yapmakla uğraşsın. Burada samimi düşünce ve irade vardır. TBMM'nin Türkiye düşmanlarına bu samimiyeti, ciddiyeti ve iradeyi sorgulama fırsatını vermemesi lazımdır. Türkiye düşmanları Türkiye'yi diktatör olarak gösterip kendi senaryolarını oluşması için ortam istiyorlar. Bizim de bunlara karşı dünya kamuoyunu samimiyetimize inandırmanın tek yolu vatandaşlarımıza hukuk güvenliğini eksiksiz vermekten geçer. TBMM'ye sesleniyorum gelin 3 gün daha birlikte çalışalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın milletin beklentisi boşa çıkmasın."

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Erzurum Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

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