Vatandaşa salça yerine satmışlar... Domuz eti, tek tırnaklı etinden sonra listeye gıda boyası eklendi! Bakanlıktan açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi her gün yeni bir skandalı ortaya çıkarıyor. Liste ilk yayınlandığında birçok et ürününde kanatlı eti, tek tırnaklı eti tespit edilmişti.

KÖFTECİ YUSUF'UN ÜRÜNLERİNDE DOMUZ ETİ ÇIKMIŞ

Bakanlığın yayınladığı son listede ise ünlü bir markanın ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edilmiş ve sonra yayınlanan raporda bunun doğru olduğu, domuz etinin ise Köfteci Yusuf'un ürünlerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Bakanlık yetkililerinin son yaptığı denetlemelerde salça, kekik, zeytin yağ gibi ürünlerde yapılan sahtecilikler de dikkat çekti.

SALÇA YERİNE BOYA YEDİRMİŞLER

Özellikle salçada yapılan sahtecilik dikkatlerden kaçmadı. Bazı markalar vatandaşa salça yerine boya yedirmiş. Kekikte yabancı maddeye rastlanırken, zeytinyağlarında da tohum yağı kullanıldığı ortaya çıktı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından gıda güvenliğini sağlamak ile ilgili olarak da açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir. Bu kapsamda, Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir.

Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8.000'den fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık 1 denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır.

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi I halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı 1 denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır. Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir.