HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşa salça yerine satmışlar... Domuz eti, tek tırnaklı etinden sonra listeye gıda boyası eklendi! Bakanlıktan açıklama geldi

Vatandaşa salça yerine satmışlar... Domuz eti, tek tırnaklı etinden sonra listeye gıda boyası eklendi! Bakanlıktan açıklama geldi

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
10.10.2024 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi birçok skandalı da beraberinde getirdi. Bazı markaların vatandaşa domuz eti, tek tırnaklı eti, kanatlı eti yedirdiği ortaya çıkarken, salçada da sahte ürün kullanıldığı tespit edildi. Bazı salçaların içine gıda boyası karıştırıldığı görülürken, bakanlıktan güvenilir gıda güvenirliğini sağlamak yönünde bir açıklama geldi. Açıklamada, "kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir" denildi.

Vatandaşa salça yerine satmışlar... Domuz eti, tek tırnaklı etinden sonra listeye gıda boyası eklendi! Bakanlıktan açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi her gün yeni bir skandalı ortaya çıkarıyor. Liste ilk yayınlandığında birçok et ürününde kanatlı eti, tek tırnaklı eti tespit edilmişti.

234

KÖFTECİ YUSUF'UN ÜRÜNLERİNDE DOMUZ ETİ ÇIKMIŞ

Bakanlığın yayınladığı son listede ise ünlü bir markanın ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edilmiş ve sonra yayınlanan raporda bunun doğru olduğu, domuz etinin ise Köfteci Yusuf'un ürünlerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

321

Bakanlık yetkililerinin son yaptığı denetlemelerde salça, kekik, zeytin yağ gibi ürünlerde yapılan sahtecilikler de dikkat çekti.

SALÇA YERİNE BOYA YEDİRMİŞLER

Özellikle salçada yapılan sahtecilik dikkatlerden kaçmadı. Bazı markalar vatandaşa salça yerine boya yedirmiş. Kekikte yabancı maddeye rastlanırken, zeytinyağlarında da tohum yağı kullanıldığı ortaya çıktı.

423

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından gıda güvenliğini sağlamak ile ilgili olarak da açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir. Bu kapsamda, Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir.

Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8.000'den fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık 1 denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır.

67

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi I halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı 1 denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır. Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Köfteci Yusuf salça boya gıda
En Çok Okunan Haberler
'Güzel haber' diye duyuruldu: Mahkemeden TÜİK'e 30 gün süre!

'Güzel haber' diye duyuruldu: Mahkemeden TÜİK'e 30 gün süre!

Ne CHP ne AK Parti! Türkiye'de birinci parti artık değişti... Siyasi iklimi en iyi yansıtan anket

Ne CHP ne AK Parti! Türkiye'de birinci parti artık değişti... Siyasi iklimi en iyi yansıtan anket

Davet tarzı dile düştü! 'Sütyen süngeri takmış'

Davet tarzı dile düştü! 'Sütyen süngeri takmış'

Son yüzyılın 'en güçlü' kasırgası! Milton Kasırgası Florida'da... Biden: "Bu bir ölüm kalım meselesi"

Son yüzyılın 'en güçlü' kasırgası! Milton Kasırgası Florida'da... Biden: "Bu bir ölüm kalım meselesi"

50 lira vaadettiler 1,2 milyar lira dolandırdılar! Fiziki takip 16 saat sürdü çete lideri berber çıktı

50 lira vaadettiler 1,2 milyar lira dolandırdılar! Fiziki takip 16 saat sürdü çete lideri berber çıktı

Bir şehir bunu konuşuyor! Yurtta kalan kız öğrencilere taciz... Sosyal medyada daha da büyüdü, Vali devreye girdi

Bir şehir bunu konuşuyor! Yurtta kalan kız öğrencilere taciz... Sosyal medyada daha da büyüdü, Vali devreye girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.