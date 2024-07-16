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  4. Vatandaşa zehir içireceklerdi! 26 ilde düğmeye basıldı: Binlerce litre kaçak, sahte alkol ele geçirildi

Vatandaşa zehir içireceklerdi! 26 ilde düğmeye basıldı: Binlerce litre kaçak, sahte alkol ele geçirildi

16.07.2024 09:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:"26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı" dedi.

Vatandaşa zehir içireceklerdi! 26 ilde düğmeye basıldı: Binlerce litre kaçak, sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte Alkol ele geçirildiğini belirterek kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandığını kaydetti.

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"Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak’ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik “Çengel-7” operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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