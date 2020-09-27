Vatandaşı 10 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 2 kuyumcu tutuklandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, kısa vadede altın alım satımı yaparak vatandaşları yüksek kar sağlayacağı vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 2 kuyumcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Piyasadan yaklaşık 10 milyon topladıkları öğrenilen kuyumcular hakkında yaklaşık 200 kişinin emniyete giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Çarşısı olarak bilinen Dr. Sadık Ahmet Caddesinde kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö.’nin iş yerinin kapalı olduğunu öğrenen ve bu kişilere ulaşamayan bir grup vatandaş, geçtiğimiz Cuma akşamı dükkan önünde toplanarak dolandırıldıklarını ve kuyumculara ulaşamadıklarını belirtti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Kuyumcuların kısa vadede altın alım satımı yaparak yüksek kar elde etme vaadiyle vatandaştan para topladığı öne sürülürken emniyete yapılan şikayetler üzerine kuyumcular A.T. ile M.Ö. gözaltına alındı. Yaklaşık 200 mağdur da emniyete giderek 2 kuyumcu hakkında şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kuyumcu bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 kuyumcu da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

