HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşı 10 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 2 kuyumcu tutuklandı

Vatandaşı 10 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 2 kuyumcu tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 19:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, kısa vadede altın alım satımı yaparak vatandaşları yüksek kar sağlayacağı vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 2 kuyumcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, kısa vadede altın alım satımı yaparak vatandaşları yüksek kar sağlayacağı vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 2 kuyumcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Piyasadan yaklaşık 10 milyon topladıkları öğrenilen kuyumcular hakkında yaklaşık 200 kişinin emniyete giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Çarşısı olarak bilinen Dr. Sadık Ahmet Caddesinde kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö.’nin iş yerinin kapalı olduğunu öğrenen ve bu kişilere ulaşamayan bir grup vatandaş, geçtiğimiz Cuma akşamı dükkan önünde toplanarak dolandırıldıklarını ve kuyumculara ulaşamadıklarını belirtti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Kuyumcuların kısa vadede altın alım satımı yaparak yüksek kar elde etme vaadiyle vatandaştan para topladığı öne sürülürken emniyete yapılan şikayetler üzerine kuyumcular A.T. ile M.Ö. gözaltına alındı. Yaklaşık 200 mağdur da emniyete giderek 2 kuyumcu hakkında şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kuyumcu bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 kuyumcu da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı! ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı!
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Oğlunu dinlemedi! Yeni bikinili poz
Oğlunu dinlemedi! Yeni bikinili poz
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
İğrenç olay kamerada! Kucağında götürüp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay kamerada! Kucağında götürüp cinsel saldırıda bulundu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Diğer Haberler
Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın
Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın
Şanlıurfa’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı
İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı
İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Avcılar'da evli çiftin sır intihar girişimi
Evli çiftin sır intihar girişimi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.