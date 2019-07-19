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Vatandaşı darbeden otobüs şoförüne ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:37 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yolcuyu darbettiği iddia edilen özel halk otobüsü şoförünün aracı 5 günlüğüne bağlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yolcuyu darbettiği iddia edilen özel halk otobüsü şoförüne, cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için gün içerisindeki ihbarların, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı denetleme ekipleri tarafından değerlendirildiği ve güvenlik kameralarıyla doğrulanan suçların cezasız kalmadığı belirtildi.

Açıklamada, ulaşım denetleme ekiplerinin, Darıca-Gebze hattında 502 Kod ile sefer yapan özel halk otobüsü şoförü Sebahattin G'nin, 1957 Sokak üzerinde yolcuyla kavga ettiğini belirlediği, araç güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda, araç sürücüsü Sebahattin G'nin vatandaşı darbettiğinin görüldüğü aktarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı'nda alınan karar ile aracın 5 gün bağlanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şoför hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılarak, ilgili kooperatiflere ve araç sahiplerine de gerekli uyarıların yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, geçtiğimiz ay yaşanan diğer bir olayda İzmit'te görme engelli Şeyma Büyükurvay'ın, Özel Halk Otobüsü şoförü tarafından otobüsten zorla indirildiği belirtilerek, istediği durakta durmayan şoför tarafından otobüsten indirilen Büyükurvay'ın, 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak sürücüden şikayetçi olduğu ve söz konusu sürücü hakkında da yasal süreç başlatıldığı kaydedildi.

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