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  4. Vatandaşı haraca bağlayan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Vatandaşı haraca bağlayan çete üyeleri adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen çete operasyonunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen çete operasyonunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Çan ilçesi ile çevre ilçeler ve bağlı köylerde tehdit, baskı ve korkutma yöntemiyle vatandaşlardan zorla para alıp, senet imzalatıldığı yönündeki ihbarlar üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.
Adli makamlardan gerekli izinleri alan ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Yürütülen planlı çalışma neticesi A.K. isimli şüpheli şahıs ile birlikte hareket ettiği belirlenen; H.K., R.K., M.K., E.K., M.Ö., A.E., R.D., B.K. ve C.A. isimli şüphelilere ait adreslere dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. A.K. ile birlikte 9 şüpheli yakalanırken, C.A. isimli firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Operasyonda şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda senet, bir miktar uyuşturucu madde, bir adet av tüfeği ile şüphelilere ait cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

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