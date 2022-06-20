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Vatandaşı üzecek haber! Elektriğe en az yüzde 30 zam geliyor

20.06.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik fiyatlarına bir zam daha geliyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileri ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Yöneticiler, Bakan Dönmez'den yüzde 50 zam talebinde bulundu. Son gelişmelerle birlikle 1 Temmuz'dan itibaren elektrik fiyatlarında en az yüzde 30 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Vatandaşı üzecek haber! Elektriğe en az yüzde 30 zam geliyor

Ankara'da geçen Perşembe günü düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 14'üncü Sektör Değerlendirme Toplantısı öncesinde elektrik dağıtım şirketlerinin patron ve yöneticileri, Enerji Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez ile kahvaltıda bir araya gelmişti. Toplantıda şirketlerin yetkilileri kur farkı ve uluslararası piyasalarda artan enerji maliyetlerini gerekçe göstererek elektrik satış bedelleri için yüzde 50 oranında bir zam talebinde bulundu.

YÜZDE 30'DA ANLAŞMA SAĞLANDI

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre yapılan değerlendirmeler sonrasında 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere en az yüzde 30 zam yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda alınan karar uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Temmuz'da yüzde 30'luk zam kararını alması bekleniyor.

SON ZAM 1 HAZİRAN'DA YAPILMIŞTI

Elektrikte son zam, üç aylık tarife dönemi olmamasına karşın 1 Haziran'da mesken aboneleri için yüzde 15, sanayi ve ticarethane aboneleri için yüzde 25 oranında yapılmıştı. Son zamla birlikte yılbaşından bu yapılan zamların oranı birinci kademe için yüzde 58'i, ikinci kademe için yüzde 137'yi buldu.

Şu anda birinci kademede üst sınır olan 230 kWh'lık kullanımda fatura bedeli 332 TL'yi buluyor. Yüzde 30 zam gelmesi halinde bu fatura 430 TL'yi aşacak. İkinci kademede ise alt sınır olan 475 TL'lik fatura bedeli 760 TL'ye çıkacak.

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Fatih Dönmez
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