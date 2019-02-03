İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla etkin mücadele ettiklerini belirterek, "Benim vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları ağlasın, o Kandil'deki ortakları ağlasın." dedi.

Soylu, Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen STK Temsilcileri ve Muhtarlar buluşması programına katıldı.

Türkiye'de 2002'den bu yana altyapıyı, havalimanlarını, yolları, hastaneleri ve ekonomiyi ayağa kaldırdıklarını vurgulayan Soylu, "Bize insansız hava aracı lazımdı, oturduk kendimiz yaptık. Yerli ve milli savunma sanayi lazımdı, oturduk kurduk. Bizim mühendisimiz ve evlatlarımız yapıyorlar hem de en iyisini. Kimseye muhtaç değiliz, kimseye el açmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlara devam ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Operasyon üstüne operasyon yapıyoruz. Bacaklarını mı kırmak lazım 'kırın' diyoruz. Benim vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları ağlasın, o Kandil'deki ortakları ağlasın. Hiç umurumda değil. Engel olabiliyorlar mı? Hayır."