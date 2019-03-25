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"Vatandaşımız kimin kiminle ittifak yaptığını net görüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Vatandaşımız kimin kiminle ittifak yaptığını açık ve net bir şekilde görüyor. Ona göre de tercihini bu pazar günü kullanacaktır"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Vatandaşımız kimin kiminle ittifak yaptığını açık ve net bir şekilde görüyor." dedi.

Dağ, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, Balıkesir'in bir evladı olduğunu belirterek, kentin ciddi anlamda hizmet aldığını anlattı.

Sürekli tartışma, kavga çıkaran ve karşılıklı polemik üreten isimlerin şehre hizmet sağlanmasının mümkün olmadığını ifade eden Dağ, "Vatandaşımız kimin kiminle ittifak yaptığını açık ve net bir şekilde görüyor. Ona göre de tercihini bu pazar günü kullanacaktır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı dışında kazananlar olduğunda belediyeleri yönetecek kimselerin belli olmadığını savunan Dağ, şunları kaydetti:

"Belediyeyi karşı ittifak aldığında belediyeyi kim yönetecek? Önemli olan soru işareti burası. Şu anda bir karşıtlık üzerinden hiçbir ideolojisi benzemeyen 4 parti bir araya geliyor. Ne bu karşıtlık? AK Parti, Tayyip Erdoğan karşıtlığı, Cumhur İttifakı karşıtlığı diyebilirsiniz. Bu karşıtlıklar üzerinden birbiriyle hiç bir araya gelmeyecek dört parti bir arada. Balıkesir özelinden bakarsan büyükşehir belediye başkanı İP'ten, yardımcısının biri CHP'den, yardımcının diğeri HDP'den. Böyle bir şey nasıl yönetecek?"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, geçenlerde seçim sonrası için bir tehditte bulunduğunu söyleyen Dağ, " 'Bizim oylarımızla seçildiğinizi bileceksiniz' diyor. Burada, bu bütün şehirlerdeki adaylara bir nevi tehdittir. Bu, Türkiye'nin tamamında görünen bir ahvaldir. Bu ahval ülkenin menfaatine değildir." diye konuştu.

Ziyaret sonrasında AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Dağ'a bir portre hediye etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Balıkesir ziyaret

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