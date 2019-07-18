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"Vatandaşımızın çevre kirliliğinden zarar görmesine rızamız olamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "(Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin filtresiz çalıştırıldığı iddiası) Konunun hassasiyetinin farkındayız. Tek bir vatandaşımızın bile çevre kirliliğinden zarar görmesine bizim rızamızın olması söz konusu olamaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin filtresiz çalıştırıldığı iddiasına ilişkin, "Tek bir vatandaşımızın bile çevre kirliliğinden zarar görmesine bizim rızamızın olması söz konusu olamaz." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Cesur ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile Afşin Belediyesini ziyaret etti.

Vatandaşlar ve belediye personelince karşılanan Ünal, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'den seçimin ardında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Mahir Ünal, belediyeden ayrılışı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün TBMM'de termik santrallerle ilgili bir düzenleme yapıldığını anımsattı.

Milletvekilleriyle birlikte konuyu yakından takip ettiklerini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Meclis'te, milletvekillerimizin önergesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili ve bazı yatırımların gecikmesi durumunda onlara ek süre tanınmasına ilişkin bir düzenleme geldi. 36 aylık ek sürenin, özelleştirme ve yükümlülük ifadelerinden dolayı Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ni de kapsayabileceği ihtimali üzerine durdular. Bunun üzerine Enerji Bakanımız ve grup başkan vekillerimizle görüştük. Meclis'te yapılan yeni düzenlemede her ihtimale karşı Afşin'de bulunan termik santral ile alakalı açıklayıcı bir madde ekleyelim dedik. Dün milletvekillerimiz ek bir önerge verdi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz Ahmet Özdemir de bunun bilgisini verdi, buranın durumu netliğe kavuştu."

Ünal, 1997 yılında özelleştirilen ve bir süre önce başka bir şirkete devredilen A Termik Santrali'nin filtre zorunluluğunun bir an önce yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak, "Konunun hassasiyetinin farkındayız. Burada tek bir vatandaşımızın bile çevre kirliliğinden zarar görmesine bizim rızamızın olması söz konusu olamaz." diye konuştu.

Mahir Ünal ve beraberindekiler, daha sonra Ekinözü Belediyesini ziyaret etti. Burada vatandaşlar, muhtarlar ve belediye personelince karşılanan Ünal, Başkan Bilal Eker'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afşin-Elbistan A Termik Santrali Kahramanmaraş

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