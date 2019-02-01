"Vatandaşımızın günlük hayatına dokunan geniş alana hizmet üretiyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık olarak terörle mücadeleden göç, nüfus ve vatandaşlık işlerine, afet ve acil durum yönetimine kadar hem devletin ve milletin bekası hem de vatandaşın günlük hayatına doğrudan dokunan çok geniş bir alana hizmet ürettiklerini bildirdi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Çataklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Göç İdaresi Genel Müdürü ile emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD'dan daire başkanlarının da ziyarette kendisine eşlik ettiğini, Vali Köşger'le istişarelerde bulunup, güvenlik konuları başta olmak üzere bakanlığın faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapacaklarını vurguladı.

Bakanlık olan olarak vatandaşlara önemli hizmetler verdiklerini aktaran Çataklı, "İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadeleden, göç, nüfus ve vatandaşlık işlerine, afet ve acil durum yönetimine kadar hem devletimizin ve milletimizin bekası açısından hem de vatandaşımızın günlük hayatına doğrudan dokunan çok geniş bir alana hizmet üretiyoruz." dedi.