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Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:23 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir caminin duvarının demirine bırakılan poşet paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatılan poşetten çöp çıkarken, vatandaşların merakı polise zor anlar yaşattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Meydan Camii'nin demirinde asılı bir poşet görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak emniyet şeridi çekti.

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTILAR

Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar polise zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar şüpheli poşeti cep telefonu ile görüntülemeye çalışırken polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmakta güçlük çekti. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı.

PATLAMA ANINI DİKKATLİ GÖZLERLE İZLEDİLER

Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı şüpheli poşeti uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan poşetten çöp çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar patlama anını dikkatli gözlerle izledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas bomba imha

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