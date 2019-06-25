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Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları listesinde yer alan ’Yediuyur’, Tekirdağ’da bir vatandaşın çantasında saklanmış halde görüldü.29 Nisan 2015 tarihli ve 29341 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları listesinde yer alan ’Yediuyur’, Tekirdağ’da görüldü.

Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu

Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları listesinde yer alan ’Yediuyur’, Tekirdağ’da bir vatandaşın çantasında saklanmış halde görüldü.
29 Nisan 2015 tarihli ve 29341 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları listesinde yer alan ’Yediuyur’, Tekirdağ’da görüldü. Tekirdağ’ın Merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Yağcı Mahallesi’nde bağına giden bir vatandaş evine döndüğünde çantasına saklanmış olan fare türü bir hayvan olduğunu fark etmesi üzerine türünü tanıyamadığı hayvanı sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine duyarlı vatandaşlar sayesinde bunun nadir görülen koruma altındaki Yediuyur olduğunu öğrenilmesi üzerine Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Şube müdürlüğü teknik personelleri tarafından alınan Yediuyur, veteriner hekiminin yaptığı kontrollerden sonra sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılarak, doğal ortamına geri bırakıldı.

Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu

Vatandaşın çantasına saklanmış halde bulundu

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