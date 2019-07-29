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Vatandaşın çektiği görüntü, gasp zanlılarını yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Başakşehir'de bir kadının bankadan para çektikten sonra gasbedilmesi sonrası yaşananları cep telefonuyla çeken vatandaşın görüntüleri şüphelileri ele verdi - Söz konusu görüntüler üzerine kimlikleri belirlenerek yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bankadan para çeken kadını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz'da 2. Kısım Mahallesi'ndeki bir bankadan para çeken Serap D'nin çantasının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, olay anını cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşın çektiği görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelilerden 18 yaşından küçük H.Ş. ile Halil Ş'yi (28) 18 Temmuz'da Şahintepe Mahallesi'nde, Ramazan P'yi de 20 Temmuz'da Güvercintepe Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden yaşı küçük H.Ş'nin "yağma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından emniyette suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Ş. ve Halil Ş. tutuklandı.

Vatandaşın çektiği görüntülerde ise şüphelilerin gasptan sonra araçla kaçmaya çalıştığı anlar ve trafikteki iki aracın sürücüsünün durumu fark edip araçlarıyla şüphelilerin aracını sıkıştırma anları yer alıyor.

Görüntülerde, araçları sıkıştırılan şüphelilerin silahla aracın camına ateş ederek camdan dışarıya çıkıp yaya olarak kaçma anları da bulunuyor.

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banka Başakşehir Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü gasp

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