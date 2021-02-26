Vatandaşın cipini kurşuna dizen şahıslar yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir vatandaşa ait cipe kurşun yağdıran 2 kişi, JASAT timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 5 Şubat tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü. isimli vatandaşın cipi kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşuna dizildi. Olayı gören H.Ü. isimli vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma suç araştırma timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatan JASAT ekipleri, yaklaşık 21 gün süren takibin ardından H.Ü.’nün aracını kurşunlayan şahısların Y.E. ve M.E. isimli şahısların olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Y.E. ve M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 adet tabanca ve tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Şahıslar jandarma komutanlığındaki sorgulamalarının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



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