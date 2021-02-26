HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşın cipini kurşuna dizen şahıslar yakayı ele verdi

Vatandaşın cipini kurşuna dizen şahıslar yakayı ele verdi

26.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir vatandaşa ait cipe kurşun yağdıran 2 kişi, JASAT timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, 5 Şubat tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir vatandaşa ait cipe kurşun yağdıran 2 kişi, JASAT timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 5 Şubat tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü. isimli vatandaşın cipi kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşuna dizildi. Olayı gören H.Ü. isimli vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma suç araştırma timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.
Olayla ilgili inceleme başlatan JASAT ekipleri, yaklaşık 21 gün süren takibin ardından H.Ü.’nün aracını kurşunlayan şahısların Y.E. ve M.E. isimli şahısların olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Y.E. ve M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 adet tabanca ve tabancalara ait mermiler ele geçirildi.
Şahıslar jandarma komutanlığındaki sorgulamalarının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?
Dizel partikül filtresi, DPF nedir?Dizel partikül filtresi, DPF nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 71'e çıktı

Covid: 1 Mart'tan itibaren Türkiye'de normalleşme sürecine nasıl geçilecek

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

İstanbul Boğazı donacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı!

İstanbul Boğazı donacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı!

Seyahat İzin Belgesi 2021... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk belgesi nereden alınır?

e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 19 yerleşim yeri karantinada

Karadeniz'de kırmızı alarm! 19 yerleşim yeri karantinada

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.